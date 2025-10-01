"Mi gordito, mi gordito": el cariñoso reencuentro de La Chilindrina y El Señor Barriga tras una hospitalización de emergencia

Los actores mexicanos Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, figuras icónicas de la serie ‘El Chavo del 8’, protagonizaron un emocionante reencuentro que desató gran nostalgia entre sus seguidores. El esperado encuentro ocurrió en agosto de 2025 en Lima, Perú, concretándose gracias a una reunión organizada en la casa del presentador y comediante Ernesto Pimentel. La grabación que circula en plataformas digitales logra apreciar el saludo cariñoso que los artistas mexicanos compartieron al verse nuevamente, luego de colaborar juntos por varios años.
Este emotivo momento se produce después de que la salud de la actriz, reconocida mundialmente por su personaje de La Chilindrina, generara gran preocupación. Desde el 20 de agosto de 2025, la actriz requirió hospitalización de emergencia tras sufrir un desbalance de sodio. Pocos días después de ser dada de alta, un nuevo percance encendió las alarmas por su estado, luego de que sufriera una fuerte caída en un teatro.
El cariño incondicional de los actores de El Chavo del 8
En la grabación que circula en plataformas digitales, se logra apreciar el saludo cariñoso que los actores mexicanos compartieron al verse nuevamente. Los famosos intercambiaron palabras llenas de cariño y admiración durante la reunión. Entre risas, se escucha a la humorista abrazar a su compañero y decirle con afecto, “Mi gordito, mi gordito, mi gordito”.
El encuentro estuvo colmado de recuerdos de su trayectoria en El Chavo del 8. Edgar Vivar, quien interpretó al "Señor Barriga’", se acercó a la artista para preguntar por el estado de su hijo. Este intercambio de comentarios puso al descubierto la gran amistad que perdura entre ambas figuras reconocidas de la televisión mexicana.
El mensaje cariñoso del Señor Barriga a La Chilindrina
La preocupación por la salud de María Antonieta comenzó con el desbalance de sodio que sufrió, lo cual requirió atención de emergencia. Reportes de medios locales indicaron que los médicos que la atendieron descubrieron que la artista de 78 años presentaba síntomas relacionados con un posible deterioro neurológico. Poco después de ser dada de alta, la actriz sufrió una aparatosa caída en el teatro, lo que intensificó el interés de sus seguidores y colegas.
Vivar compartió una emotiva fotografía con sus seguidores para inmortalizar el momento del reencuentro. En la imagen, el actor mexicano aparece con los ojos cerrados, colocando su mandíbula sobre la cabeza de ‘La Chilindrina’. Ella, por su parte, luce una enorme sonrisa, celebrando la dicha de este encuentro.
Tras el emotivo saludo, Edgar Vivar expresó su alivio y alegría al ver a su amiga restablecida. El actor escribió un mensaje de apoyo, indicando: “Celebro desde el corazón, verte bien, contenta, lúcida, viva”. Vivar terminó su publicación señalando un deseo de mantener contacto: “¡Dios permita reencontrarnos, muchas, muchas veces Toni!”.