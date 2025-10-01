"Mi gordito, mi gordito": el cariñoso reencuentro de La Chilindrina y El Señor Barriga tras una hospitalización de emergencia

El mensaje cariñoso del Señor Barriga a La Chilindrina

La preocupación por la salud de María Antonieta comenzó con el desbalance de sodio que sufrió, lo cual requirió atención de emergencia. Reportes de medios locales indicaron que los médicos que la atendieron descubrieron que la artista de 78 años presentaba síntomas relacionados con un posible deterioro neurológico. Poco después de ser dada de alta, la actriz sufrió una aparatosa caída en el teatro, lo que intensificó el interés de sus seguidores y colegas.