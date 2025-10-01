La nueva vida de un ex Gran Hermano: ahora vende papel higiénico y rollos de cocina

Experiencias en televisión y política

Su paso por Cantando 2020, donde llegó a la final junto a Ángela Leiva, fue un recuerdo destacado: “Perdimos por muy poquito contra Cachete Sierra, pero fue una experiencia muy linda”. Además, en 2021 su nombre volvió a sonar tras anunciar su candidatura a primer concejal por el Partido Federal, motivado por su interés en visibilizar la situación de las personas con discapacidad. Aunque no logró superar las PASO por 1.500 votos, la experiencia reforzó su vocación de involucrarse en su comunidad.