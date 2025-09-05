Secciones
Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality

El icónico programa de Telecinco regresa con su vigésima edición, estrenando casa y ofreciendo un premio de 300.000 euros.

Casting abierto para Gran Hermano 20: cómo apuntarse para entrar en la nueva casa del reality
Hace 1 Hs

Han pasado ya 25 años desde el estreno de Gran Hermano, el reality que revolucionó la televisión en España. Desde entonces, cientos de concursantes han pasado por el formato, conviviendo las 24 horas bajo la mirada de las cámaras y convirtiéndose en protagonistas de momentos inolvidables. Ahora, el programa prepara su regreso con una edición muy especial: GH 20.

La novedad más llamativa de esta temporada es el cambio de ubicación. Tras despedirse de la mítica casa de Guadalix de la Sierra, los aspirantes tendrán la oportunidad de estrenar un nuevo destino que marcará el inicio de una etapa diferente en la historia del reality. Y lo mejor: cualquiera puede ser el primer concursante en entrar en la nueva casa.

Un premio de 300.000 euros y la experiencia de tu vida

El ganador de Gran Hermano 20 se llevará a casa 300.000 euros, además de la experiencia única de formar parte del programa más icónico de la televisión española.

El casting oficial ya está abierto, y para participar solo hay que rellenar el formulario disponible en la web del programa. La producción recuerda que “#GranHermano empieza en el casting”, por lo que el proceso de selección es la primera prueba para demostrar personalidad y autenticidad.

Última convocatoria en Madrid

Aunque el casting comenzó en junio, todavía sigue en marcha. El equipo de GH anunció que la última convocatoria presencial tendrá lugar el 10 de septiembre en la Estación del Gran Teatro Príncipe Pío, en Madrid.

A través de sus redes sociales, el programa confirmó que “la búsqueda continúa”, animando a todos los interesados a presentarse y no dejar escapar la oportunidad de vivir esta experiencia.

Cómo inscribirse

- Entrar en la web oficial de Gran Hermano.

- Rellenar el formulario con los datos solicitados.

- Esperar la citación por parte de la organización.

- En caso de ser convocado, acudir al casting para mostrar tu personalidad frente al equipo del programa.

Con esta nueva edición, Gran Hermano promete volver a enganchar a la audiencia, apostando por un escenario renovado y manteniendo la esencia que lo convirtió en el reality más visto de la televisión española.

