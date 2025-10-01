Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

El jueves pasado, el Gobierno Nacional intervino en el conflicto al dictar la conciliación obligatoria ante un paro sorpresivo de La Fraternidad. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano acusó al secretario general del gremio, Omar Maturano, de "abandonar la mesa de negociación" al no aceptar la propuesta de inversión en obras prioritarias y urgentes presentada por Trenes Argentinos. El ministerio calificó la actitud como un "abandono de toda posibilidad de diálogo y entendimiento".