Secciones
SociedadActualidad

Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

El conflicto laboral, centrado en reclamos salariales y la preocupación por el futuro de la red ferroviaria, escaló en las últimas semanas.

Los viajes en tren quedaron suspendidos. / TRENES ARGENTINOS Los viajes en tren quedaron suspendidos. / TRENES ARGENTINOS
Hace 1 Hs

Los servicios de trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Tucumán y Córdoba fueron suspendidos hoy tras un pedido de Nuevo Central Argentino (NCA), que es la empresa concesionaria a cargo del mantenimiento de las vías en esa región. La firma NCA argumentó que la medida, de carácter transitorio, es necesaria para realizar una inspección exhaustiva y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria.

La interrupción del servicio se produce en medio de una creciente tensión entre Trenes Argentinos, la operadora estatal de trenes, y el gremio de maquinistas La Fraternidad. El conflicto laboral, centrado en reclamos salariales y la preocupación por el futuro de la red ferroviaria, escaló en las últimas semanas, con paros sorpresivos y la circulación de trenes a velocidad reducida, lo que generó importantes demoras y cancelaciones.

"Un plan para desmantelar el sistema ferroviario"

La Fraternidad había anticipado la posible suspensión de servicios en un comunicado publicado el domingo en X (anteriormente Twitter), donde denunciaba un presunto plan para desmantelar el sistema ferroviario. 

El gremio alegó que la suspensión de rutas como Mendoza, San Luis, La Pampa, y varios ramales en la provincia de Buenos Aires son parte de una estrategia impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer intereses privados en los sectores metalmecánico y petrolero.

El jueves pasado, el Gobierno Nacional intervino en el conflicto al dictar la conciliación obligatoria ante un paro sorpresivo de La Fraternidad. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano acusó al secretario general del gremio, Omar Maturano, de "abandonar la mesa de negociación" al no aceptar la propuesta de inversión en obras prioritarias y urgentes presentada por Trenes Argentinos. El ministerio calificó la actitud como un "abandono de toda posibilidad de diálogo y entendimiento".

El paro sorpresivo de la semana pasada provocó significativas interrupciones en el servicio de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.  Fuentes de Trenes Argentinos señalaron que la medida gremial fue inesperada, ya que La Fraternidad no había emitido un comunicado oficial previo ni había informado de la decisión en sus redes sociales.

Temas TucumánBuenos AiresTrenes Argentinos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trenes a Retiro: ya están a la venta los pasajes desde Tucumán para septiembre

Trenes a Retiro: ya están a la venta los pasajes desde Tucumán para septiembre

El Gobierno frena la privatización de Trenes Argentinos y destina más de $52.000 millones a obras

El Gobierno frena la privatización de Trenes Argentinos y destina más de $52.000 millones a obras

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Vouchers educativos: reclamos en redes por la falta de pago en septiembre de 2025

Vouchers educativos: reclamos en redes por la falta de pago en septiembre de 2025

Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

Alerta naranja por vientos fuertes: ¿qué provincias que están en riesgo?

Alerta naranja por vientos fuertes: ¿qué provincias que están en riesgo?

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios