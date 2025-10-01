Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

Los servicios de trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Tucumán y Córdoba fueron suspendidos hoy tras un pedido de Nuevo Central Argentino (NCA), que es la empresa concesionaria a cargo del mantenimiento de las vías en esa región. La firma NCA argumentó que la medida, de carácter transitorio, es necesaria para realizar una inspección exhaustiva y evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria.
La interrupción del servicio se produce en medio de una creciente tensión entre Trenes Argentinos, la operadora estatal de trenes, y el gremio de maquinistas La Fraternidad. El conflicto laboral, centrado en reclamos salariales y la preocupación por el futuro de la red ferroviaria, escaló en las últimas semanas, con paros sorpresivos y la circulación de trenes a velocidad reducida, lo que generó importantes demoras y cancelaciones.
"Un plan para desmantelar el sistema ferroviario"
La Fraternidad había anticipado la posible suspensión de servicios en un comunicado publicado el domingo en X (anteriormente Twitter), donde denunciaba un presunto plan para desmantelar el sistema ferroviario.
El gremio alegó que la suspensión de rutas como Mendoza, San Luis, La Pampa, y varios ramales en la provincia de Buenos Aires son parte de una estrategia impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer intereses privados en los sectores metalmecánico y petrolero.
El jueves pasado, el Gobierno Nacional intervino en el conflicto al dictar la conciliación obligatoria ante un paro sorpresivo de La Fraternidad. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano acusó al secretario general del gremio, Omar Maturano, de "abandonar la mesa de negociación" al no aceptar la propuesta de inversión en obras prioritarias y urgentes presentada por Trenes Argentinos. El ministerio calificó la actitud como un "abandono de toda posibilidad de diálogo y entendimiento".
El paro sorpresivo de la semana pasada provocó significativas interrupciones en el servicio de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Fuentes de Trenes Argentinos señalaron que la medida gremial fue inesperada, ya que La Fraternidad no había emitido un comunicado oficial previo ni había informado de la decisión en sus redes sociales.