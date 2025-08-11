El Gobierno frena la privatización de Trenes Argentinos y destina más de $52.000 millones a obras

Las intervenciones contemplan 109 obras en vías y puentes, 56 en señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles. Entre las principales, figuran la implementación del sistema de frenado automático ATS en tramos de las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre; la renovación de vías en el ramal La Plata de la línea Roca, el ramal Tigre de la línea Mitre, el ramal M de la línea Belgrano Sur y en los tramos Constitución–La Plata y Retiro–Pilar; además de la modernización de señalamiento en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.