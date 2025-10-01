Secciones
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

El salario mínimo por hora de los trabajadores de casas particulares arranca en $ 3052,99 y en $ 374.541,36 mensual.

Hace 1 Hs

En octubre, los salarios de las empleadas domésticas no presentan cambios respecto de septiembre, ya que en ese mes impactó el último tramo de la paritaria acordada y todavía no se establecieron nuevas subas. De esta manera, los valores continúan estables en todas las categorías.

Así, el esquema salarial vigente para octubre es idéntico al de septiembre y se ajusta a lo informado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), la ANSeS y la AFIP.

Al momento de liquidar el sueldo correspondiente a octubre de 2025, los empleadores deben tener en cuenta los siguientes ítems, además del salario básico definido por categoría: adicional por antigüedad, adicional por zona desfavorable y el pago de aportes.

Empleadas domésticas: ¿qué pasará con los pagos extra?

La mala noticia para las trabajadoras de Casas Particulares es que en el décimo mes del año el ingreso se verá reducido: se terminaron los pagos extras. El bono extraordinario había sido pactado en tres entregas consecutivas de julio a septiembre inclusive. Ese valor, que dependía de las horas trabajadas, arrancaba en $ 4.000 y alcanzaba un importe máximo de $ 10.000. Aquellas empleadas que cobran de manera mensual sí percibirán el 1% de aumento previsto para septiembre, junto con el último de los tres bonos acordados.

Empleadas domésticas: cómo quedaron los salarios de octubre de 2025

Salario mínimo por categoría para servicio doméstico con retiro para septiembre por hora y por mes:

Quinta categoría: $ 3.052 con retiro y $ 3.293,99 la hora sin retiro; y $ 374.541,36 con retiro y $ 416.485,63 el mes sin retiro.

Cuarta categoría: $ 3.293,99 la hora con retiro y $ 3.683,21 sin retiro; y $ 416.485,63 con retiro y $ 464.129,59 el mes sin retiro.

Tercera categoría: $ 3.293.99 la hora y $ 416.485,63 el mes sin retiro.

Segunda categoría: $ 3.487 la hora con retiro y $ 3.822,91 sin retiro; y $ 426.875,19 con retiro y $ 475.184,55 sin retiro el mes.

Primera categoría: $ 3683,29 la hora con retiro y $ 4.034,05 sin retiro; y $ 459.471,73 con retiro y $ 511.800,22 el mes sin retiro.

Los montos corresponden a las trabajadoras que cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador, y deben calcularse de manera proporcional en el caso de jornadas inferiores.

Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.

