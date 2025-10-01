Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

La mala noticia para las trabajadoras de Casas Particulares es que en el décimo mes del año el ingreso se verá reducido: se terminaron los pagos extras. El bono extraordinario había sido pactado en tres entregas consecutivas de julio a septiembre inclusive. Ese valor, que dependía de las horas trabajadas, arrancaba en $ 4.000 y alcanzaba un importe máximo de $ 10.000. Aquellas empleadas que cobran de manera mensual sí percibirán el 1% de aumento previsto para septiembre, junto con el último de los tres bonos acordados.