Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

En octubre, los salarios de las empleadas domésticas no presentan cambios respecto de septiembre, ya que en ese mes impactó el último tramo de la paritaria acordada y todavía no se establecieron nuevas subas. De esta manera, los valores continúan estables en todas las categorías.
Así, el esquema salarial vigente para octubre es idéntico al de septiembre y se ajusta a lo informado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), la ANSeS y la AFIP.
Al momento de liquidar el sueldo correspondiente a octubre de 2025, los empleadores deben tener en cuenta los siguientes ítems, además del salario básico definido por categoría: adicional por antigüedad, adicional por zona desfavorable y el pago de aportes.
Empleadas domésticas: ¿qué pasará con los pagos extra?
La mala noticia para las trabajadoras de Casas Particulares es que en el décimo mes del año el ingreso se verá reducido: se terminaron los pagos extras. El bono extraordinario había sido pactado en tres entregas consecutivas de julio a septiembre inclusive. Ese valor, que dependía de las horas trabajadas, arrancaba en $ 4.000 y alcanzaba un importe máximo de $ 10.000. Aquellas empleadas que cobran de manera mensual sí percibirán el 1% de aumento previsto para septiembre, junto con el último de los tres bonos acordados.
Empleadas domésticas: cómo quedaron los salarios de octubre de 2025
Salario mínimo por categoría para servicio doméstico con retiro para septiembre por hora y por mes:
Quinta categoría: $ 3.052 con retiro y $ 3.293,99 la hora sin retiro; y $ 374.541,36 con retiro y $ 416.485,63 el mes sin retiro.
Cuarta categoría: $ 3.293,99 la hora con retiro y $ 3.683,21 sin retiro; y $ 416.485,63 con retiro y $ 464.129,59 el mes sin retiro.
Tercera categoría: $ 3.293.99 la hora y $ 416.485,63 el mes sin retiro.
Segunda categoría: $ 3.487 la hora con retiro y $ 3.822,91 sin retiro; y $ 426.875,19 con retiro y $ 475.184,55 sin retiro el mes.
Primera categoría: $ 3683,29 la hora con retiro y $ 4.034,05 sin retiro; y $ 459.471,73 con retiro y $ 511.800,22 el mes sin retiro.
Los montos corresponden a las trabajadoras que cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador, y deben calcularse de manera proporcional en el caso de jornadas inferiores.
Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.