Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Una carrera de más de seis décadas

Nacida el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe, Aizemberg se formó en Buenos Aires, vinculándose al Teatro Fray Mocho y debutando en Historias para ser contadas. Bajo la guía de Augusto Fernandes, participó en la creación del grupo ETEEBA, junto a referentes como Lito Cruz, Helena Tritek y Carlos Moreno. También integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, dirigido por David Stivel.