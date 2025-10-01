Secciones
Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió a los 86 años una querida actriz de El Encargado y Poliladron, dejando un legado que marcó varias generaciones en el teatro, el cine y la televisión argentina.

Hace 1 Hs

A los 86 años, falleció la reconocida actriz y ex dirigente sindical Adriana Vera Aizemberg. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su pesar: “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Una carrera de más de seis décadas

Nacida el 1 de diciembre de 1938 en Santa Fe, Aizemberg se formó en Buenos Aires, vinculándose al Teatro Fray Mocho y debutando en Historias para ser contadas. Bajo la guía de Augusto Fernandes, participó en la creación del grupo ETEEBA, junto a referentes como Lito Cruz, Helena Tritek y Carlos Moreno. También integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, dirigido por David Stivel.

A lo largo de su trayectoria, brilló en obras como Venecia, El violinista en el tejado, Seis personajes en busca de un autor, La calle 42 y El misterio de dar. En cine, su versatilidad quedó plasmada en títulos como Mundo grúa, El abrazo partido, Plata dulce, Buenos Aires 100 kilómetros y Los delincuentes.

En televisión, participó en series y programas que se convirtieron en clásicos, como Poliladron, Mujeres asesinas, El Encargado y Planners. Su interpretación de Ethel en El mundo de Antonio Gasalla, junto a “mamá Cora”, se recuerda como una de sus escenas más icónicas.

Un legado de compromiso y cercanía

Más allá de sus personajes, Adriana Vera Aizemberg fue reconocida por colegas y público como una actriz comprometida, sensible y cercana. En entrevistas, se definía como una mujer “evolucionada”, que buscaba vivir cada etapa de su vida con autenticidad, característica que imprimió en cada rol que interpretó.

