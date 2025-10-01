Los Pumas esperan el sorteo del Mundial 2027: todo lo que hay que saber sobre el torneo en Australia

Los Pumas ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2027 y el próximo gran paso será el sorteo de grupos, que se celebrará el 3 de diciembre en Australia. La competencia, programada del 1 de octubre al 13 de noviembre, tendrá como escenario siete ciudades australianas, con el partido inaugural en Perth y la final en el Stadium Australia de Sídney.
Argentina llegará como una de las potencias del ranking mundial, en el mismo bombo que Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. La novedad es que el sorteo se hará con las 24 selecciones clasificadas, un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo.
El nuevo formato prevé seis grupos de cuatro equipos, con avance a octavos de final para los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros. Además, se garantiza representación de cada una de las seis regiones del rugby internacional.
Hasta el momento, ya hay 23 equipos confirmados, incluidos Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y varias potencias europeas. El último boleto saldrá de un torneo en Dubái entre el 8 y el 18 de noviembre, con Samoa, Bélgica, Namibia y un sudamericano surgido del repechaje entre Brasil y Paraguay.
Con un calendario renovado y más selecciones que nunca, el Mundial de 2027 se perfila como un hito en la historia del rugby. Para Los Pumas, el sorteo en Australia marcará el inicio del camino hacia otro desafío mundialista.