Los Pumas esperan el sorteo del Mundial 2027: todo lo que hay que saber sobre el torneo en Australia

Los Pumas ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2027 y el próximo gran paso será el sorteo de grupos, que se celebrará el 3 de diciembre en Australia. La competencia, programada del 1 de octubre al 13 de noviembre, tendrá como escenario siete ciudades australianas, con el partido inaugural en Perth y la final en el Stadium Australia de Sídney.