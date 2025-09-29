Sin García ni Albornoz, Contepomi ya piensa en el otro cruce con Sudáfrica

La quinta fecha del Rugby Championship dejó un fuerte golpe para Los Pumas, y no solo en el resultado. En la derrota 67-30 frente a Sudáfrica, la atención quedó centrada en la salud de Gonzalo García, quien protagonizó una de las imágenes más impactantes del partido. El tucumano debió abandonar la cancha en camilla tras un violento choque y encendió la alarma en todo el plantel.
La acción ocurrió a pocos minutos del final, cuando el medio scrum intentó tacklear a Manie Libbok. En la misma jugada, Guido Petti también fue a frenar al apertura sudafricano y terminó cayendo con todo su peso sobre la cabeza de García. El impacto fue inmediato: el jugador quedó tendido en el suelo sin reacción y obligó a la intervención rápida del cuerpo médico. Con asistencia respiratoria y el aplauso de todo el estadio de Durban, fue retirado en camilla, aunque alcanzó a levantar el pulgar para dar una señal de tranquilidad.
El parte médico emitido en las últimas horas confirmó que García sufrió una conmoción cerebral. Si bien se descartó una lesión mayor, deberá cumplir con el protocolo de reposo y no podrá estar en el próximo compromiso. El golpe fue un sacudón anímico para el equipo, que había mostrado carácter pese al dominio sudafricano, y ahora deberá rearmarse para la revancha.
La baja de García no es la única: Tomás Albornoz tampoco estará disponible por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. De esta manera, Felipe Contepomi ya tiene definidos a sus reemplazantes: Gonzalo Bertranou ocupará el puesto de medio scrum y Nicolás Roger será el apertura.
El próximo sábado a las 10 de la mañana, Los Pumas volverán a enfrentar a los Springboks, esta vez en el mítico estadio de Twickenham, en Londres. Allí, por decisión de la UAR, el seleccionado actuará como local en lo que será la última edición del torneo en este formato.
Más allá del desafío deportivo, todas las miradas están puestas en la evolución de García. La conmoción sufrida en Durban dejó en claro los riesgos físicos del rugby de élite.
“García está bien, no fue algo grave al final, pero obviamente hay que seguir evaluando qué tan serio fue el golpe”, fue el mensaje que bajó el head coach de Los Pumas, aunque desde lo deportivo, seguramente tendrá algún dolor de cabeza.