Sin García ni Albornoz, Contepomi ya piensa en el otro cruce con Sudáfrica

La acción ocurrió a pocos minutos del final, cuando el medio scrum intentó tacklear a Manie Libbok. En la misma jugada, Guido Petti también fue a frenar al apertura sudafricano y terminó cayendo con todo su peso sobre la cabeza de García. El impacto fue inmediato: el jugador quedó tendido en el suelo sin reacción y obligó a la intervención rápida del cuerpo médico. Con asistencia respiratoria y el aplauso de todo el estadio de Durban, fue retirado en camilla, aunque alcanzó a levantar el pulgar para dar una señal de tranquilidad.