Secciones
DeportesFútbol

Marcos Rojo y su historial frente a River: un as bajo la manga de Racing en la Copa Argentina

El defensor de la "Academia" registra siete victorias en 11 partidos frente al "Millonario". Su experiencia y antecedentes le suman un condimento especial al cruce por cuartos de final en Rosario.

Marcos Rojo tiene un historial positivo frente a River. Marcos Rojo tiene un historial positivo frente a River.
Hace 2 Hs

Marcos Rojo será una de las grandes atracciones en el choque entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El experimentado zaguero, que llegó a Avellaneda para reforzar al equipo de Gustavo Costas en los torneos más exigentes, carga con un pasado que lo vincula directamente con el "Millonario".

A lo largo de su carrera, enfrentó 11 veces a River con un balance ampliamente favorable: siete triunfos, un empate y solo tres derrotas. Dos de esos partidos los disputó en Estudiantes de La Plata, el club que lo vio nacer futbolísticamente, mientras que el resto fueron con la camiseta de Boca, donde se convirtió en un emblema en los Superclásicos.

El último antecedente se dio en abril de este año, cuando vistiendo los colores "xeneizes" cayó 2-1 en el Monumental. Más allá de los resultados, también quedó en la memoria de los hinchas por su temperamento: fue expulsado en dos ocasiones contra River, en 2021 y 2022, en recordadas acciones sobre Julián Álvarez y Nicolás De la Cruz.

Hoy, en la "Academia", su presencia adquiere un valor estratégico: Racing apuesta a que su experiencia, carácter y ese historial positivo pesen en un duelo decisivo que puede marcar el rumbo del semestre.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubClub Estudiantes de La PlataCopa ArgentinaMarcos RojoNicolás de la CruzGustavo Costas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
3

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
4

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
5

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Agenda de TV de hoy: Barcelona-PSG por la Champions y Argentina-Australia por el Mundial Sub-20

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios