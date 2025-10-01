Marcos Rojo y su historial frente a River: un as bajo la manga de Racing en la Copa Argentina

Marcos Rojo será una de las grandes atracciones en el choque entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El experimentado zaguero, que llegó a Avellaneda para reforzar al equipo de Gustavo Costas en los torneos más exigentes, carga con un pasado que lo vincula directamente con el "Millonario".
A lo largo de su carrera, enfrentó 11 veces a River con un balance ampliamente favorable: siete triunfos, un empate y solo tres derrotas. Dos de esos partidos los disputó en Estudiantes de La Plata, el club que lo vio nacer futbolísticamente, mientras que el resto fueron con la camiseta de Boca, donde se convirtió en un emblema en los Superclásicos.
El último antecedente se dio en abril de este año, cuando vistiendo los colores "xeneizes" cayó 2-1 en el Monumental. Más allá de los resultados, también quedó en la memoria de los hinchas por su temperamento: fue expulsado en dos ocasiones contra River, en 2021 y 2022, en recordadas acciones sobre Julián Álvarez y Nicolás De la Cruz.
Hoy, en la "Academia", su presencia adquiere un valor estratégico: Racing apuesta a que su experiencia, carácter y ese historial positivo pesen en un duelo decisivo que puede marcar el rumbo del semestre.