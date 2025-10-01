Marcos Rojo y su historial frente a River: un as bajo la manga de Racing en la Copa Argentina

A lo largo de su carrera, enfrentó 11 veces a River con un balance ampliamente favorable: siete triunfos, un empate y solo tres derrotas. Dos de esos partidos los disputó en Estudiantes de La Plata, el club que lo vio nacer futbolísticamente, mientras que el resto fueron con la camiseta de Boca, donde se convirtió en un emblema en los Superclásicos.