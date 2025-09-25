Atención, River y Racing: se confirmó la sede y el horario del duelo por Copa Argentina que reaviva la polémica por Maximiliano Salas

La organización de la Copa Argentina oficializó lo que todos estaban esperando y el duelo entre River y Racing ya tiene sede y horario definidos. Será el jueves 2 de octubre, desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro, que promete ser uno de los más picantes del año, se jugará con la carga de la reciente eliminación de River en la Libertadores y la clasificación histórica de Racing a las semifinales.
El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa un momento delicado. Viene de ser goleado por Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores (5-2 en el global) y de caer en el Clausura ante Atlético Tucumán. Con casi 70 millones de dólares invertidos en los últimos dos mercados de pases, el “Millonario” busca en los torneos locales los títulos que le den oxígeno para cerrar el año con algo positivo.
En contrapartida, los de Gustavo Costas disfrutan de su mejor temporada en décadas. Dejaron en el camino a Vélez y, tras 28 años, se metieron en semifinales de la Libertadores. Además, en enero celebraron la Recopa Sudamericana. Sin embargo, la tabla anual los complica para clasificar a la próxima edición del máximo torneo continental y la Copa Argentina se presenta como un camino directo para asegurarse un lugar.
El condimento Salas
Más allá de los números y los torneos, el choque tiene un ingrediente especial. Maximiliano Salas, hoy figura de River, dejó Racing en medio de una novela que incluyó acusaciones cruzadas, la cláusula de rescisión ejecutada y un fuerte cruce mediático entre Diego Milito y Gallardo. Para la hinchada “académica”, reencontrarse con su exjugador potencia la tensión del cruce, bautizado como “el partido del morbo”.
La designación del jueves 2 a las 18 en Rosario generó polémica porque el horario, en plena jornada laboral y con el viaje que implica para ambas parcialidades, dificulta la presencia de muchos hinchas. Desde la organización explicaron que la decisión se tomó por cuestiones de seguridad, para que el ingreso de público se dé con luz natural.
El ganador de este partido se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya eliminó a Tigre. Será, además, el segundo enfrentamiento oficial entre River y Racing en la Copa Argentina: el antecedente inmediato data de 2012, cuando la Academia se impuso en los penales.