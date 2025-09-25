Atención, River y Racing: se confirmó la sede y el horario del duelo por Copa Argentina que reaviva la polémica por Maximiliano Salas

La organización de la Copa Argentina oficializó lo que todos estaban esperando y el duelo entre River y Racing ya tiene sede y horario definidos. Será el jueves 2 de octubre, desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro, que promete ser uno de los más picantes del año, se jugará con la carga de la reciente eliminación de River en la Libertadores y la clasificación histórica de Racing a las semifinales.