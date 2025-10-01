Nuevos límites para compras en Shein y Temu: cuánto podés gastar sin que retengan tu pedido

Según informó el organismo, quienes realicen compras desde Argentina deberán respetar un límite máximo de U$S 3.000 por envío, además de cumplir con otras condiciones específicas para que el despacho sea automático y no requiera trámites adicionales.
Los requisitos para las compras en Shein
Además del tope económico, ARCA dispuso que los pedidos deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
Peso máximo de 50 kilogramos por envío.
Hasta tres unidades del mismo producto por paquete.
Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.
En caso de no cumplir con estos parámetros, el paquete podría quedar retenido y el comprador tendría que iniciar un procedimiento administrativo para liberarlo.
Qué hacer si la compra queda retenida
ARCA recordó que cada comprador debe confirmar la recepción del pedido a través de su sitio web oficial. Para ello, es necesario ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y declarar la llegada de los productos dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.
Si bien el Correo Argentino se encarga de la distribución de los paquetes, la validación en el sistema de ARCA es una responsabilidad del comprador.
Qué pasa si no se confirma la llegada del pedido
En caso de que el usuario no informe la recepción en tiempo y forma, el sistema de ARCA bloqueará nuevos envíos hasta que la situación sea regularizada. El organismo destacó que este trámite es obligatorio para todas las compras internacionales, sin excepción.
Cómo rastrear un pedido de Shein y Temu desde Argentina
Para verificar el estado de un pedido, es necesario ingresar a la sección “Mis pedidos” dentro de la aplicación o sitio web de Shein. Allí se muestran los envíos en proceso, confirmados, entregados o cancelados.
En la opción “Pedidos enviados”, el comprador debe hacer clic en “Seguir” para acceder a la información detallada sobre el estado y la ubicación del paquete.