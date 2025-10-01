Thiago Medina pudo hablar después del accidente:¿qué fue lo primero que pidió?

Este lunes, Daniela Celis, expareja del ex Gran Hermano y madre de sus dos hijas, compartió un mensaje en Instagram que dio alivio a sus seguidores: contó que le retiraron la ventilación mecánica y que logró “hablar con él”. Ya el domingo había informado sobre una “mejoría de los parámetros respiratorios”, lo que generó expectativa y esperanza entre sus familiares y fanáticos, tras los momentos de mayor gravedad.