Thiago Medina pudo hablar después del accidente:¿qué fue lo primero que pidió?

Su ex pareja, Daniela Celis, contó que el ex Gran Hermano continúa sin respirador y despierto.

Hace 1 Hs

Thiago Medina protagonizó un accidente de moto hace más de dos semanas en la esquina de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde entonces, está internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en estado estable, pero con sus pulmones seriamente afectados.

Este lunes, Daniela Celis, expareja del ex Gran Hermano y madre de sus dos hijas, compartió un mensaje en Instagram que dio alivio a sus seguidores: contó que le retiraron la ventilación mecánica y que logró “hablar con él”. Ya el domingo había informado sobre una “mejoría de los parámetros respiratorios”, lo que generó expectativa y esperanza entre sus familiares y fanáticos, tras los momentos de mayor gravedad.

En su publicación, detalló: “Se encuentra en recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”. Además, aclaró que “continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica”. Para finalizar, expresó: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros”.

Daniela Celis contó que Thiago Medina habló por primera vez mientras permanece internado en terapia intensiva. “Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, relató la influencer este lunes en sus historias de Instagram. "Vio videos de sus bebés y se puso contento", enfatizó la influencer llevando tranquilidad a sus seguidores. 

La propia Celis, que acompaña de cerca la evolución de su expareja, pidió que no falte la fe ni las esperanzas: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.

