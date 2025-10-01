Por qué la mala postura puede afectar a nuestra salud mental, según la ciencia

Otro estudio demostró cuáles son las vinculaciones entre las distintas posturas y las emociones. Este dio cuenta que las posturas de mayor "poder", donde el cuerpo se muestra con amplitud puede llevar a emociones positivas como la confianza. Mientras que las posturas de menor "poder", con el cuerpo caído y constreñido puede promover emociones negativas como la tristeza y la ansiedad, tanto al estar parado como sentado.