El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

La mínima fue de 14 °C. La nubosidad será alta pero variable. El pronóstico.

AGRADABLE. La temperatura máxima llegaría hasta los 24 °C en buena parte del terrotorio provincial. AGRADABLE. La temperatura máxima llegaría hasta los 24 °C en buena parte del terrotorio provincial. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Luego de una tormenta que trajo alivio en la jornada de ayer, el pronóstico anuncia para hoy condiciones del tiempo agradables y con un leve aumento de la temperatura, que llegaría hasta los 24 °C de máxima. 

La mañana comenzó con una humedad del 90%, mientras que la nubosidad llegó al 60%. La temperatura mínima registrada fue de 14 °C y los vientos fueron débiles desde el sector oeste. No se esperan nuevas precipitaciones. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el mediodía una temperatura promedio de 21 °C. La humedad y la nubosidad serán de alrededor del 60%. Los vientos, en este caso, serán débiles, pero desde el sector sur. 

Para la tarde, el pronóstico anuncia una máxima de 24 °C y una nubosidad del 40%. La humedad alcanzará un 50% mientras que los vientos serán más moderados, pero desde el sector sudoeste. 

A la noche la nubosidad aumentará hasta un 90% y la humedad sería de al menos un 80%. La temperatura retrocederá hasta los 16 °C, en medio de vientos suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las previsiones del SMN anticipan para el jueves el cielo podría despejarse parcialmente durante la mañana y la temperatura mínima sería de 14 °C. La máxima seguiría subiendo y alcanzaría los 28 °C. Para el viernes anuncian mucho más sol y una máxima que volvería a cruzar la barrera de los 30 °C. 

