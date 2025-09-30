Catalina Lonac y Susana Maidana presentan “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”

Catalina Lonac es abogada por la UNT, empresaria, filántropa y fundadora de la Universidad de San Pablo-T. Vicepresidenta del Grupo Los Balcanes y cónsul de la República de Croacia, ha recibido múltiples distinciones por su labor cultural y social. Por su parte, Susana Maidana es licenciada en Filosofía por la UBA, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Tucumán, y actualmente trabaja en el cruce entre filosofía e inteligencia artificial, explorando el impacto de las nuevas tecnologías.