Secciones
CulturaLibros

Catalina Lonac y Susana Maidana presentan “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”

Mañana a las 19, en el Hotel Catalinas, se presentará el libro.

Catalina Lonac y Susana Maidana presentan “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”
Hace 1 Hs

Dos trayectorias distintas, dos voces femeninas y un mismo desafío: pensar lo esencial. Así se presenta “Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido”, la obra de Catalina Lonac y Susana Maidana que será presentada este miércoles en el Hotel Catalinas (Av. Soldati 380), con la participación de Daniel Dessein como presentador.

El libro está compuesto por un prólogo y ocho capítulos, que reúnen cuatro textos de cada autora, en los que se abordan temas universales como la finitud, la ciencia, la religión, el amor, el odio, la venganza y la justicia. El epílogo, en forma de diálogo, refleja las coincidencias y debates que sostuvieron a lo largo del trabajo, condensando conclusiones que buscan abrir nuevas preguntas más que cerrar respuestas.

La tapa de la publicación reproduce la pintura de Jean-Léon Gérôme “La Verdad saliendo del pozo armada con su látigo” (1896), una elección simbólica que acompaña el espíritu de la obra: interpelar al lector desde la incomodidad, la crítica y el cuestionamiento.

La empresaria Catalina Lonac ganó el “Premio Mujeres Influyentes 2024”

La empresaria Catalina Lonac ganó el “Premio Mujeres Influyentes 2024”

Catalina Lonac es abogada por la UNT, empresaria, filántropa y fundadora de la Universidad de San Pablo-T. Vicepresidenta del Grupo Los Balcanes y cónsul de la República de Croacia, ha recibido múltiples distinciones por su labor cultural y social. Por su parte, Susana Maidana es licenciada en Filosofía por la UBA, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Tucumán, y actualmente trabaja en el cruce entre filosofía e inteligencia artificial, explorando el impacto de las nuevas tecnologías.

La presentación será abierta al público y marcará el inicio de un nuevo capítulo en el diálogo entre filosofía, cultura y pensamiento crítico.

Temas Catalina LonacDaniel Dessein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nobel de Literatura 2025: expectativa por los dos autores argentinos en carrera

Nobel de Literatura 2025: expectativa por los dos autores argentinos en carrera

Meliza Ortiz: “El libro de poemas funciona como un diario íntimo”

Meliza Ortiz: “El libro de poemas funciona como un diario íntimo”

Presentación en CABA: Futuro Berg, el nuevo libro de Fabián Soberón

Presentación en CABA: Futuro Berg, el nuevo libro de Fabián Soberón

La librería El Ateneo cumple 25 años

La librería El Ateneo cumple 25 años

El festejo de la librería El Ateneo se posterga

El festejo de la librería El Ateneo se posterga

Lo más popular
Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders
1

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global
2

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales
3

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera
4

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La preservación del patrimonio en los Valles

Más Noticias
Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

Comentarios