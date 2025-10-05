¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?

Tomar decisiones no siempre es sencillo. Desde elegir qué cenar hasta dar un giro en la carrera profesional, a menudo nos enfrentamos a dudas que generan estrés, bloqueo y hasta angustia. En esos momentos, cualquier herramienta que aporte claridad y perspectiva es bienvenida. Una de las más efectivas es la técnica del 10-10-10, creada por la escritora y periodista estadounidense Suzy Welch, que propone un método práctico para pensar con más calma y objetividad antes de decidir.