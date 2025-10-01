Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

Así fue como, tras solicitarlo por nota al Gobierno, Tafí Viejo firmó el acuerdo y lo envió al Concejo Deliberante para que sea refrendado. El decreto provincial que suscribe el acuerdo afirma que “las difíciles circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa nuestro país repercuten en el erario provincial, como así también en los de las municipalidades, resultando pertinente el accionar conjunto del Estado Provincial y los municipios de la Provincia, a fin de aplicar las medidas fiscales conducentes a asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales”. Y faculta al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a convenir el acuerdo por el período septiembre-diciembre 2025 (ambos meses inclusive).