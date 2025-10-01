Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

Tafí Viejo se reincorpora al Pacto Social de la Provincia tras su salida en enero pasado. El Concejo Deliberante aprobó, por 11 votos a uno, el retorno al esquema de asistencia financiera por el cual la “Ciudad del Limón” recibe $2.300 millones para cubrir salarios a cambio de sus fondos coparticipables.
La administración de Alejandra Rodríguez decidió solicitar el regreso al Acuerdo Fiscal luego de que se hubieran efectuado tres asistencias financieras consecutivas desde la Casa de Gobierno. El Poder Ejecutivo a cargo de Osvaldo Jaldo transfirió a la ciudad $1.330 millones en junio; $1.150 millones en julio y $1.200 millones en agosto para asegurar el pago de salarios de los empleados estatales.
Así fue como, tras solicitarlo por nota al Gobierno, Tafí Viejo firmó el acuerdo y lo envió al Concejo Deliberante para que sea refrendado. El decreto provincial que suscribe el acuerdo afirma que “las difíciles circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa nuestro país repercuten en el erario provincial, como así también en los de las municipalidades, resultando pertinente el accionar conjunto del Estado Provincial y los municipios de la Provincia, a fin de aplicar las medidas fiscales conducentes a asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales”. Y faculta al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a convenir el acuerdo por el período septiembre-diciembre 2025 (ambos meses inclusive).
Reproches
El regreso al Pacto Social fue aprobado en la última sesión parlamentaria, el viernes 19. Los concejales taficeños votaron a favor, en su mayoría, aunque con la negativa de Domingo Orquera (Fuerza Republicana). En diálogo con LA GACETA, el edil defendió que está en contra de la cesión de la coparticipación, y que además, cree que es una cuestión política. “Tenemos un municipio muy importante que debería ser autosustentable, que es lo que publica en redes sociales la intendenta. También voté en contra porque estamos cediendo fondos nuestros para pagar sueldos y no estamos recibiendo la plata que corresponde”, fundamentó.
Sobre esto último, Orquera planteó: “la Banda del Río Salí recibe de Pacto Fiscal $2.700 millones; Monteros recibe $2.500 millones y nosotros estábamos en $1.900 millones. Después que llegaron al acuerdo para entrar de nuevo, lo dejaron en $2.300 millones y tampoco se llega a cubrir el pago de los sueldos. Estar en el Pacto hoy significa depender de un gobernador para que nos baje los recursos necesarios para cubrir los sueldos o hacer cualquier obra pública para el municipio”.
Contexto nacional
En tanto, el oficialista y presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, abordó la cuestión desde la salida de Tafí Viejo del esquema de ayuda económica. “El mismo gobernador instaba a los municipios a que traten de buscar su autonomía fuera del Pacto. Lo que pasó con Tafí Viejo fue que se tomó en cuenta la recaudación de 2024, y no contábamos con que la caída de la recaudación fue abrupta. Entonces, acercándonos a mayo, junio, empezó a caer aún más y la Provincia tuvo que hacernos la asistencia”, explicó.
Además, el concejal insistió en que “fueron zanjándose las diferencias” entre el Gobierno y el Ejecutivo municipal “hasta llegar hoy en día sin ningún tipo de diferencias”. “Ha sido un avance; no solo por habernos incorporado al Pacto y haber asegurado planillas salariales, servicios y obras por hacer que son demandadas, sino también por el acercamiento en buenos términos con el Gobierno provincial”, reiteró.
Por su parte, el radical Augusto Zuccarelli argumentó su voto afirmativo basándose en el contexto económico-social que atraviesa el país. “Desde hace un tiempo, con mi compañero de bloque (Daniel García) cuestionamos el Pacto Fiscal porque entendemos que las autonomías de los municipios se deben respetar, porque así está consagrado en la Constitución; deben ser autárquicos y manejarse con sus propios recursos”, comenzó diciendo.
Sin embargo, planteó: “pero en el contexto que está viviendo nuestro país, que es innegable que estamos atravesando una fuerte recesión donde los recursos coparticipables disminuyeron estrepitosamente, se produce una falta de financiamiento para los municipios. En esta oportunidad no podemos negar esta dura realidad y tiene que ser considerada”. “Se intentó salir del Pacto, pero dado el contexto, recibimos muchísimos menos fondos de lo que el histórico venía arrojando”, agregó Zuccarelli.
Con el acuerdo, el municipio se compromete a no tomar créditos con otros organismos; a coordinar y optimizar sus sistemas de recaudación tributaria; a reducir en un 20% el gasto total; a ceder sus derechos sobre los recursos coparticipables correspondientes a la Coparticipación Federal y al Fondo de Desarrollo del Interior; a no incrementar la planilla salarial; y a abstenerse de iniciar acciones legales en contra de la Provincia, y desistir de las demandas judiciales que hubieren iniciado con anterioridad.