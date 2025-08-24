Mario Gonzalo Sosa: “La lectura es un refugio y una forma de estar en el mundo”

El Club de Lecturas es un grupo muy lindo, gratuito y abierto. Lo inauguramos unos cuantos profesores y estudiantes de Letras, compañeros de carrera que necesitábamos un espacio para compartir y motivarnos en las lecturas. Después, al poco tiempo y felizmente, fueron incorporándose más personas que no eran del campo literario. Funciona una vez al mes en alguna confitería de la ciudad o en alguna casa ofrecida para la reunión. No solemos leer un libro entre todos (como es común en los clubes), sino que todos leemos libros diferentes, que respondan a una consigna, para poder comentarlos (reseñarlos) y sugerirlos. Nos parece una forma muy enriquecedora para brindarnos un amplio abanico de títulos recomendados. Hasta ahora, llevamos muchos temas explorados a través de la literatura (los sueños, la mujer como protagonista, el tiempo…), distintos géneros (terror, saga, ciencia ficción, novela gráfica…) o nacionalidades-regiones (paraguaya, boliviana, mexicana, africana…).