Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

¡Qué hermoso proyecto, el concurso educativo “Enseñame Tucumán”! Este certamen, organizado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación, es una iniciativa que no solo fomenta el aprendizaje, sino que también revaloriza la historia, la cultura y las raíces tucumanas de una manera dinámica y participativa. Ha sido increíble ver cómo más de 180 escuelas y 2.500 estudiantes se involucraron en esta propuesta que combina preguntas, análisis de textos históricos, fragmentos literarios y hasta imágenes de épocas. Además, las etapas eliminatorias, desde la escolar hasta la provincial, permitieron que los chicos trabajen en equipo, desarrollen una mirada crítica y profundicen su vínculo con la identidad tucumana. Es de imaginar lo emocionante que es llegar a la gran final transmitida en vivo. Este tipo de concurso no solo enriquece a los alumnos, sino que también nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra historia y aprender de ellos. Es un puente entre generaciones, una oportunidad para que las familias y comunidades se reúnan alrededor de algo tan valioso como el conocimiento.