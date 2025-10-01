Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán
Hace 6 Hs

¡Qué hermoso proyecto, el concurso educativo “Enseñame Tucumán”! Este certamen, organizado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación, es una iniciativa que no solo fomenta el aprendizaje, sino que también revaloriza la historia, la cultura y las raíces tucumanas de una manera dinámica y participativa. Ha sido increíble ver cómo más de 180 escuelas y 2.500 estudiantes se involucraron en esta propuesta que combina preguntas, análisis de textos históricos, fragmentos literarios y hasta imágenes de épocas. Además, las etapas eliminatorias, desde la escolar hasta la provincial, permitieron que los chicos trabajen en equipo, desarrollen una mirada crítica y profundicen su vínculo con la identidad tucumana. Es de imaginar lo emocionante que es llegar a la gran final transmitida en vivo. Este tipo de concurso no solo enriquece a los alumnos, sino que también nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra historia y aprender de ellos. Es un puente entre generaciones, una oportunidad para que las familias y comunidades se reúnan alrededor de algo tan valioso como el conocimiento.

Rodolfo Ruarte                                                                     

Las Heras 516 -S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover
1

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre
2

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

4

El buen ejemplo de la educación en Monteros

5

Cartas de lectores: no generalizar sobre la juventud

6

Cartas de lectores: Félix Luna, centenario de su natalicio

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

Aumento salarial para las niñeras y empleadas domésticas: cuánto deberán cobrar en octubre

El viaje de Cecilia Grierson: cartas que revelan el carácter de una mujer extrordinaria

"El viaje de Cecilia Grierson": cartas que revelan el carácter de una mujer extrordinaria

Ana Laura Fromm propone “Métodos para no olvidar”

Ana Laura Fromm propone “Métodos para no olvidar”

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Belén” es sobria, comprometida y se permite el humor

“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Comentarios