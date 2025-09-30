Chelsea ganó con polémica en el regreso de Mourinho y con incidentes contra Enzo Fernández

La noche, sin embargo, tuvo un episodio inesperado: a los 39 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández se preparaba para ejecutar un córner cuando los simpatizantes del Benfica lo insultaron y le arrojaron objetos. El volante campeón del mundo, que había brillado con la camiseta de las “Águilas” antes de su millonaria transferencia al Chelsea, debió soportar la hostilidad hasta que el propio Mourinho intercedió desde el campo de juego para calmar a la parcialidad visitante.