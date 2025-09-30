Secciones
Chelsea ganó con polémica en el regreso de Mourinho y con incidentes contra Enzo Fernández

El Chelsea consiguió su primera victoria en la Champions League al imponerse 1-0 sobre el Benfica en Stamford Bridge

Hace 1 Hs

El Chelsea logró un triunfo clave en su camino europeo al superar 1-0 al Benfica en Londres, en un duelo cargado de condimentos emocionales. La visita significaba el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, esta vez al frente de las “Águilas”, pero su noche terminó con derrota y con un recuerdo agridulce del estadio donde marcó una época.

El único gol del encuentro llegó temprano, a los 18 minutos, cuando el colombiano Richard Ríos, en su intento de despejar un centro raso de Alejandro Garnacho, terminó marcando en contra de su propia portería. Ese tanto bastó para que los dirigidos por Enzo Maresca sumaran tres puntos claves tras la derrota inicial en Múnich ante el Bayern.

La noche, sin embargo, tuvo un episodio inesperado: a los 39 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández se preparaba para ejecutar un córner cuando los simpatizantes del Benfica lo insultaron y le arrojaron objetos. El volante campeón del mundo, que había brillado con la camiseta de las “Águilas” antes de su millonaria transferencia al Chelsea, debió soportar la hostilidad hasta que el propio Mourinho intercedió desde el campo de juego para calmar a la parcialidad visitante.

Más allá de la tensión, el duelo dejó protagonismo argentino en ambos equipos. En el Chelsea fueron titulares Garnacho, Fernández y Facundo Buonanotte, mientras que en el Benfica se destacaron Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea. El conjunto londinense celebró un triunfo que le devuelve confianza de cara a la tercera fecha, cuando recibirá al Ajax. Los "lusos", en cambio, siguen sin sumar en el certamen y deberán visitar al Newcastle, con la obligación de reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones. 

Temas José MourinhoLondresChelsea Football ClubBenficaNicolás OtamendiChampions LeagueArgentinaEnzo Fernández
