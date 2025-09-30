La UIA expresó su preocupación por el aumento del contrabando de productos importados en Argentina

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el crecimiento del contrabando de productos importados durante su reunión mensual de Junta Directiva. Según el organismo, esta problemática genera un aumento de la informalidad, representa un riesgo para los consumidores y afecta de manera directa a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales en un contexto de alta presión tributaria.
La UIA destacó que el contrabando no solo erosiona la competitividad del sector formal, sino que también constituye un caso de competencia desleal que requiere una revisión urgente de la normativa vigente.
Reuniones con el Ministerio de Seguridad
En el encuentro, los representantes industriales repasaron las reuniones mantenidas con el Ministerio de Seguridad, donde se abordaron los operativos en fronteras, el equipamiento y las capacitaciones de las fuerzas. Además, se planteó la necesidad de coordinar con otras áreas de gobierno para fortalecer el marco legal y combatir estas prácticas ilegales.
Sectores más afectados por el contrabando
Indumentaria, textil y calzado: denunciaron la competencia desleal de la venta online a través de plataformas que operan sin pagar impuestos ni cumplir controles.
Tabaco: advirtieron que más de 1,4 millones de adultos consumen productos sin humo, pese a la prohibición absoluta de su venta.
Industria cervecera: señaló que el 40% de la mercadería relevada en el AMBA no tiene origen legal y criticó que la actual ley aduanera permita que productos confiscados vuelvan al mercado mediante subastas, sin controles sanitarios adecuados.
Consejo de Mayo y propuestas tributarias
Martín Rappallini, representante del sector industrial en el Consejo de Mayo, llevó propuestas para avanzar en una reforma tributaria que mejore la competitividad de las empresas argentinas. La UIA remarcó que los altos impuestos dificultan que los productos nacionales puedan competir tanto en el mercado interno como en el internacional.
Agenda Federal 2025
La UIA continúa desplegando su Agenda Federal 2025 con recorridas por distintas provincias para fortalecer el desarrollo industrial:
En Santa Fe, se entregó el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo al gobernador Maximiliano Pullaro.
En Buenos Aires, se realizó el encuentro “Somos Industria 2025”, congreso que reunió a PyMEs e industrias en Costa Salguero.
En Entre Ríos, la delegación se reunió con el gobernador Rogelio Frigerio y participó del Coloquio Industrial UIER.
La próxima etapa será en Neuquén, con reuniones en FECENE y una visita a Vaca Muerta para recorrer operaciones de Tecpetrol e YPF.
Informe del Centro de Estudios UIA
El Centro de Estudios de la UIA (CEU) presentó su octavo informe, que anticipa una caída de la actividad industrial en torno al -3% interanual en agosto, luego de la baja de 2,3% en julio. También se destacó la falta de crédito accesible por las altas tasas vigentes.
Próxima Conferencia Industrial
La institución ya trabaja en la organización de la próxima Conferencia Industrial, que se realizará el 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, bajo el lema “El futuro se produce hoy. Competitividad para el nuevo orden global”.
Sobre la UIA
La Unión Industrial Argentina es la asociación gremial empresaria más representativa del país. Agrupa a sectores como la industria tradicional, minera, del software y audiovisual. Su actividad representa más de 1,5 millones de empleos formales, el 25,7% del valor agregado bruto nacional, el 68,5% de las exportaciones y el 33,6% de los ingresos fiscales.