La UIA expresó su preocupación por el aumento del contrabando de productos importados en Argentina

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el crecimiento del contrabando de productos importados durante su reunión mensual de Junta Directiva. Según el organismo, esta problemática genera un aumento de la informalidad, representa un riesgo para los consumidores y afecta de manera directa a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales en un contexto de alta presión tributaria.