Atlético de Madrid goleó al Eintracht con goles de Giuliano Simeone y Julián Álvarez en Champions

Atlético de Madrid celebró su primera victoria en la Champions League con acento "albiceleste". El equipo dirigido por Diego Simeone goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano y confirmó que atraviesa un gran momento después de haber vapuleado al Real Madrid en la liga española.
El sello argentino estuvo en los momentos decisivos del partido. Giuliano Simeone, hijo del entrenador, se dio el gusto de anotar en el minuto 70 y devolverle la calma a su equipo justo cuando los alemanes intentaban reaccionar. Minutos más tarde, Julián Álvarez puso su firma desde el punto de penal y cerró la goleada con la autoridad de un delantero acostumbrado a definir noches grandes.
El Atlético había tomado ventaja muy rápido con el gol de Giacomo Raspadori a los cuatro minutos. Robin Le Normand amplió la diferencia pasada la media hora y Antoine Griezmann marcó el tercero justo antes del descanso. La reacción alemana llegó con el descuento de Jonathan Burkardt en el 57, que encendió la alarma en el Metropolitano.
Pero la historia se resolvió en clave rojiblanca: Giuliano Simeone devolvió la ventaja de dos goles con un derechazo cruzado y, sobre el final, Julián transformó un penal en el quinto tanto. La contundencia ofensiva y la participación argentina sellaron un triunfo que ilusiona a los colchoneros en su camino europeo.
El 5-1 dejó a los de Simeone con tres puntos vitales y una inyección de confianza para lo que viene en el torneo continental.