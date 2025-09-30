Secciones
DeportesFútbol

Atlético de Madrid goleó al Eintracht con goles de Giuliano Simeone y Julián Álvarez en Champions

El conjunto dirigido por Diego Simeone derrotó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

Julián Álvarez. Julián Álvarez.
Hace 44 Min

Atlético de Madrid celebró su primera victoria en la Champions League con acento "albiceleste". El equipo dirigido por Diego Simeone goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano y confirmó que atraviesa un gran momento después de haber vapuleado al Real Madrid en la liga española.

El sello argentino estuvo en los momentos decisivos del partido. Giuliano Simeone, hijo del entrenador, se dio el gusto de anotar en el minuto 70 y devolverle la calma a su equipo justo cuando los alemanes intentaban reaccionar. Minutos más tarde, Julián Álvarez puso su firma desde el punto de penal y cerró la goleada con la autoridad de un delantero acostumbrado a definir noches grandes.

El Atlético había tomado ventaja muy rápido con el gol de Giacomo Raspadori a los cuatro minutos. Robin Le Normand amplió la diferencia pasada la media hora y Antoine Griezmann marcó el tercero justo antes del descanso. La reacción alemana llegó con el descuento de Jonathan Burkardt en el 57, que encendió la alarma en el Metropolitano.

Pero la historia se resolvió en clave rojiblanca: Giuliano Simeone devolvió la ventaja de dos goles con un derechazo cruzado y, sobre el final, Julián transformó un penal en el quinto tanto. La contundencia ofensiva y la participación argentina sellaron un triunfo que ilusiona a los colchoneros en su camino europeo. 

 El 5-1 dejó a los de Simeone con tres puntos vitales y una inyección de confianza para lo que viene en el torneo continental. 

Temas Diego SimeoneAlemaniaClub Atlético de MadridReal MadridJulián ÁlvarezLiga de EspañaChampions LeagueLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con un hat-trick, Julián Álvarez fue la gran figura en el triunfo de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano

Con un hat-trick, Julián Álvarez fue la gran figura en el triunfo de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano

Lo más popular
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas
1

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
2

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
3

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
5

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Comentarios