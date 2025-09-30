Atlético de Madrid goleó al Eintracht con goles de Giuliano Simeone y Julián Álvarez en Champions

El sello argentino estuvo en los momentos decisivos del partido. Giuliano Simeone, hijo del entrenador, se dio el gusto de anotar en el minuto 70 y devolverle la calma a su equipo justo cuando los alemanes intentaban reaccionar. Minutos más tarde, Julián Álvarez puso su firma desde el punto de penal y cerró la goleada con la autoridad de un delantero acostumbrado a definir noches grandes.