Otro delantero de la Selección se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid

Nicolás González ya viste de rojo y blanco. El delantero argentino llegó a Madrid, pasó la revisión médica y firmó su contrato con Atlético, que lo presenta como su incorporación número once en este mercado de pases. El ex Argentinos Juniors, bicampeón de América con la Selección, arriba cedido desde Juventus por un millón de euros, con una opción de compra que puede transformarse en obligatoria y alcanzar los 35 millones si cumple con los minutos estipulados en su contrato.