Otro delantero de la Selección se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid

El "Colchonero" atraviesa un flojo inicio de temporada y quiere revertir su mal presente con el arribo de Nicolás González.

NUEVO CICLO. Nicolás González fue presentado oficialmente en el Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Nicolás González ya viste de rojo y blanco. El delantero argentino llegó a Madrid, pasó la revisión médica y firmó su contrato con Atlético, que lo presenta como su incorporación número once en este mercado de pases. El ex Argentinos Juniors, bicampeón de América con la Selección, arriba cedido desde Juventus por un millón de euros, con una opción de compra que puede transformarse en obligatoria y alcanzar los 35 millones si cumple con los minutos estipulados en su contrato.

El atacante de 27 años se sumará al plantel dirigido por Diego Simeone apenas complete la fecha FIFA con la Selección, que enfrentará a Venezuela en el Monumental y a Ecuador en Guayaquil. De esta forma, el “Colchonero” refuerza su ofensiva con un futbolista que puede desempeñarse como extremo, carrilero o incluso lateral por izquierda, un perfil muy buscado por el técnico argentino.

Con la llegada de González, Atlético acumula once incorporaciones: Matteo Ruggeri, Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Marc Pubill, David Hancko, Clément Lenglet, Juan Musso, Santiago Mouriño y Giacomo Raspadori. En contrapartida, el equipo perdió piezas importantes como Rodrigo De Paul, Saúl, Axel Witsel, Ángel Correa y Reinildo, entre otros.

La inversión en este receso superó los 175 millones de euros, lo que colocó al club madrileño como el que más dinero gastó en España, por encima incluso de Real Madrid y Barcelona.

Arranque preocupante

El reto inmediato para González será sumarse a un Atlético que no comenzó bien la temporada. En sus tres primeras presentaciones de Liga apenas cosechó dos puntos: cayó con Espanyol en el debut y luego empató con Elche y Alavés. “Es tiempo de seguir trabajando y confiar en lo que hacemos”, dijo Simeone tras el último partido, confiando en que la jerarquía de los refuerzos lo ayude a cambiar el rumbo.

La salida del argentino también movió el mercado en Italia: Juventus sumó al albano kosovar Edon Zhegrova, proveniente del Lille, como su reemplazo en el extremo izquierdo.

Con la camiseta del Atlético, González compartirá vestuario con otros cinco argentinos: Julián Álvarez, Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Musso. Una nueva oportunidad para “Nico”, ahora bajo las órdenes de “Cholo”.

