VIDEO. Reviví la conferencia de Natalio Botana en Tucumán: “La Argentina que viene”

Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de obras fundamentales sobre historia política argentina, como El orden conservador y La tradición republicana. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024.