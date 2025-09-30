Secciones
VIDEO. Reviví la conferencia de Natalio Botana en Tucumán: “La Argentina que viene”

El encuentro tuvo lugar en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden Inn, en Miguel Lillo 365.

Hace 1 Hs

El historiador y ensayista Natalio Botana brindó una conferencia en Tucumán sobre los desafíos políticos y sociales del país en el marco del ciclo “La Argentina que viene”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en conjunto con LA GACETA.

La entrevista estuvo a cargo de Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA, quien dialogó con Botana sobre la historia reciente, los dilemas institucionales y las perspectivas de futuro de la Argentina.

En la oportunidad, el intelectual recibió el premio LA GACETA por su aporte para entender el pasado y el presente.

Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de obras fundamentales sobre historia política argentina, como El orden conservador y La tradición republicana. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024.

Su trayectoria lo ha convertido en una de las voces más influyentes para comprender la tradición democrática, las tensiones del presente y las alternativas para el porvenir del país.

