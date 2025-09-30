Natalio Botana diserta esta tarde en Tucumán

El reconocido historiador y ensayista Natalio Botana brindará una conferencia y diálogo abierto sobre los desafíos políticos y sociales del país en el marco del ciclo “La Argentina que viene”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en conjunto con LA GACETA.
La entrevista estará a cargo de Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA, quien conversará con Botana sobre la historia reciente, los dilemas institucionales y las perspectivas de futuro de la Argentina.
En la oportunidad, el intelectual recibirá el premio LA GACETA por su aporte para entender el pasado y el presente.
El encuentro se realizará esta tarde, a las 19.30, en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden inn, en Miguel Lillo 365.
Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de obras fundamentales sobre historia política argentina, como El orden conservador y La tradición republicana. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024. Su trayectoria lo ha convertido en una de las voces más influyentes para comprender la tradición democrática, las tensiones del presente y las alternativas para el porvenir del país.
La democracia
Botana se ha ocupado del estudio en profundidad de los 40 años de la democracia en nuestro país, con sus avances y derivas, sus luces y sus sombras, y en estos tiempos analiza la “tormenta reaccionaria” que afecta a la forma en que vivimos; ve una “peligrosa desafección con la política” y compara a Milei con Perón. Recuerda que Franklin D. Roosevelt, en su discurso de 1941, proclamó “cuatro libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de palabra y expresión. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su modo. La tercera es la libertad frente a la miseria, que significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida saludable. La cuarta es la libertad frente al miedo, que significa una reducción a escala mundial del armamento”. Y analiza que “Donald Trump ha desencadenado en su país una arremetida hegemónica contra las reglas y restricciones del orden republicano. Encabeza a su modo una corriente impetuosa que busca corroer la formación, hasta el momento fructífera, de las democracias hacia uno y otro lado del Atlántico en el hemisferio norte”. El planeta -añade- “vive o sobrevive al ritmo de esta mutación civilizatoria. Los Estados... lo hacen de manera particularista despertando formas políticas que se creían extintas” y sobre ello hay un ”regreso militante de tradiciones reaccionarias equipadas con el aparato provisto por la mutación científico-tecnológica”.
La entrada es libre con inscripción previa.