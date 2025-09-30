Secciones
SociedadActualidad

Natalio Botana diserta esta tarde en Tucumán

En el Salón abasto del hotel Hilton Garden inn, el historiador y ensayista hablará a las 19.30 sobre “La Argentina que viene”. Luego será entrevistado por Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA.

Natalio Botana. Natalio Botana.
Hace 1 Hs

El reconocido historiador y ensayista Natalio Botana brindará una conferencia y diálogo abierto sobre los desafíos políticos y sociales del país en el marco del ciclo “La Argentina que viene”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en conjunto con LA GACETA.

La entrevista estará a cargo de Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA, quien conversará con Botana sobre la historia reciente, los dilemas institucionales y las perspectivas de futuro de la Argentina.

En la oportunidad, el intelectual recibirá el premio LA GACETA por su aporte para entender el pasado y el presente.

El encuentro se realizará esta tarde, a las 19.30, en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden inn, en Miguel Lillo 365.

Natalio Botana: "La corrupción brota de las entrañas de la sociedad argentina"

Natalio Botana: La corrupción brota de las entrañas de la sociedad argentina

Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de obras fundamentales sobre historia política argentina, como El orden conservador y La tradición republicana. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024. Su trayectoria lo ha convertido en una de las voces más influyentes para comprender la tradición democrática, las tensiones del presente y las alternativas para el porvenir del país.

La democracia

Botana se ha ocupado del estudio en profundidad de los 40 años de la democracia en nuestro país, con sus avances y derivas, sus luces y sus sombras, y en estos tiempos analiza la “tormenta reaccionaria” que afecta a la forma en que vivimos; ve una “peligrosa desafección con la política” y compara a Milei con Perón. Recuerda que Franklin D. Roosevelt, en su discurso de 1941, proclamó “cuatro libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de palabra y expresión. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su modo. La tercera es la libertad frente a la miseria, que significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida saludable. La cuarta es la libertad frente al miedo, que significa una reducción a escala mundial del armamento”. Y analiza que “Donald Trump ha desencadenado en su país una arremetida hegemónica contra las reglas y restricciones del orden republicano. Encabeza a su modo una corriente impetuosa que busca corroer la formación, hasta el momento fructífera, de las democracias hacia uno y otro lado del Atlántico en el hemisferio norte”. El planeta -añade- “vive o sobrevive al ritmo de esta mutación civilizatoria. Los Estados... lo hacen de manera particularista despertando formas políticas que se creían extintas” y sobre ello hay un ”regreso militante de tradiciones reaccionarias equipadas con el aparato provisto por la mutación científico-tecnológica”.

La entrada es libre con inscripción previa.

Temas TucumánJuan Domingo PerónHotel Hilton Garden InnDonald TrumpJavier MileiDaniel Dessein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Tucumán recibió con música, danza y mucho sabor local al primer vuelo de Copa Airlines

Tucumán recibió con música, danza y mucho sabor local al primer vuelo de Copa Airlines

Lo más popular
Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders
1

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global
2

El empleo formal en la Argentina se ubica entre los más caros a nivel global

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales
3

Un estudio comprobó que vivir a las corridas nos hace menos cordiales

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera
4

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La preservación del patrimonio en los Valles

Más Noticias
Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Registrar consumos y otros consejos para evitar que los gastos hormiga te vacíen la billetera

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de Peaky Blinders

Cuál es la trama oculta de “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de "Peaky Blinders"

Comentarios