Secciones
SociedadActualidad

Seguí en vivo la conferencia de Natalio Botana en Tucumán

El encuentro tiene lugar en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden Inn, en Miguel Lillo 365.

Hace 1 Hs

El historiador y ensayista Natalio Botana brinda una conferencia y diálogo abierto sobre los desafíos políticos y sociales del país en el marco del ciclo “La Argentina que viene”, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en conjunto con LA GACETA.

La entrevista está a cargo de Daniel Dessein, presidente del Directorio de LA GACETA, quien dialoga con Botana sobre la historia reciente, los dilemas institucionales y las perspectivas de futuro de la Argentina.

En la oportunidad, el intelectual recibirá el premio LA GACETA por su aporte para entender el pasado y el presente.

Botana es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de obras fundamentales sobre historia política argentina, como El orden conservador y La tradición republicana. Es miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia (presidente en 2020–2023), y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Obtuvo el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales en 1995, el Konex de Platino en 1994 y 2004, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo 2016 y el Gran Premio Adepa 2024.

Su trayectoria lo ha convertido en una de las voces más influyentes para comprender la tradición democrática, las tensiones del presente y las alternativas para el porvenir del país.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

Santoral del 24 de septiembre: la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced

La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

La SAT está renovando un colector cloacal en Av. Belgrano al 1500

Lo más popular
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas
1

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
2

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
3

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
5

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
6

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Más Noticias
Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Comentarios