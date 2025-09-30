Secciones
Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de prisión por “pagos indebidos” en la compra de gas licuado

En la causa también fueron condenados Roberto Baratta y el empresario Nicolás Dromi San Martino.

Hace 1 Hs

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a cuatro años de prisión por el "pago indebido" de comisiones en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). En la misma causa, el ex funcionario Roberto Baratta recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue sentenciado a tres años de cárcel en suspenso.

El Tribunal Oral Federal N.º 7 resolvió, además, que los tres condenados deberán devolver al Estado cinco millones y medio de dólares en concepto de reparación.

Las penas de De Vido y Baratta son de cumplimiento efectivo, aunque ninguno quedará detenido hasta que la sentencia quede firme. En el caso de Dromi San Martino, al tratarse de una condena en suspenso, no irá a prisión, aunque deberá realizar un curso de ética pública destinado al sector privado.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero también dispusieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de De Vido y Baratta, al hallarlos culpables del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Los fundamentos de la condena se darán a conocer el próximo 28 de noviembre. A partir de entonces, las defensas podrán presentar apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, ya que durante el debate oral habían solicitado sus absoluciones.

