Condenaron a Julio De Vido a cuatro años de prisión por “pagos indebidos” en la compra de gas licuado

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a cuatro años de prisión por el "pago indebido" de comisiones en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). En la misma causa, el ex funcionario Roberto Baratta recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, mientras que el empresario Nicolás Dromi San Martino fue sentenciado a tres años de cárcel en suspenso.