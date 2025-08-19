Pidieron penas de hasta 4 años y 8 meses para Julio De Vido y Roberto Baratta por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, Fabiana León, pidió penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsubsecretario Roberto Baratta, acusados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las maniobras irregulares en la compra de Gas Natural Licuado (GNL).