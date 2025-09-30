Santoral del 1 de octubre: en esta fecha se recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús

Cada 1 de octubre, la Iglesia Católica celebra en su santoral la memoria de diversos santos y beatos, siendo Santa Teresita del Niño Jesús la figura principal del día. Conocida también como Santa Teresa de Lisieux, su ejemplo de humildad, devoción y amor por las pequeñas acciones continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo.
Santa Teresita del Niño Jesús: patrona de las misiones
Santa Teresita nació en Francia y desde joven eligió la vida contemplativa como monja carmelita descalza. Es especialmente recordada por su “pequeño camino”, que consiste en realizar actos simples con gran amor y dedicación.
En 1997, el Papa Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia, reconociendo su profundo aporte espiritual y su influencia en la fe universal. También es conocida como patrona de las misiones, un rol que refleja su compromiso por difundir el amor y la devoción a Dios en todo el mundo.
Otros santos y beatos del 1 de octubre
Además de Santa Teresita del Niño Jesús, el santoral del 1 de octubre incluye:
San Bavón de Gante, monje conocido por su vida austera y dedicada a la oración.
Beato Florencio Caerols Martínez, virgen y mártir.
Beato Álvaro Sanjuán Canet, sacerdote y mártir.
San Nicecio de Tréveris, obispo y confesor de la fe.
San Piatón de Seclin, presbítero y mártir.
San Romano el Melodo, conocido por su contribución musical y espiritual.
San Wasnulfo, ejemplo de vida monástica y devoción.
Otros beatos mártires, como Antonio Rewera, Juan Robinson y Luis María Monti, también se recuerdan hoy.
Estos santos representan una diversidad de vocaciones y caminos de santidad, desde mártires hasta obispos, monjes y religiosos, ofreciendo modelos de vida y fe a los creyentes de todas las edades.
Reflexión y devoción para el 1 de octubre
El santoral no solo invita a conocer nombres históricos, sino a reflexionar sobre sus virtudes. Santa Teresita del Niño Jesús, con su mensaje de amor en lo cotidiano, enseña que no hace falta realizar grandes obras para servir a Dios, sino que la verdadera santidad se manifiesta en los actos simples hechos con dedicación y cariño.
Quienes llevan nombres asociados a estos santos, como Teresita, Bavón o Florencio, celebran su onomástico espiritual y pueden inspirarse en las historias de estos modelos de vida.