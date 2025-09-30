Secciones
Santoral del 1 de octubre: en esta fecha se recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús

Conocé todos los santos y beatos celebrados en la fecha.

Hace 16 Min

Cada 1 de octubre, la Iglesia Católica celebra en su santoral la memoria de diversos santos y beatos, siendo Santa Teresita del Niño Jesús la figura principal del día. Conocida también como Santa Teresa de Lisieux, su ejemplo de humildad, devoción y amor por las pequeñas acciones continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo.

Santa Teresita del Niño Jesús: patrona de las misiones

Santa Teresita nació en Francia y desde joven eligió la vida contemplativa como monja carmelita descalza. Es especialmente recordada por su “pequeño camino”, que consiste en realizar actos simples con gran amor y dedicación.

En 1997, el Papa Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia, reconociendo su profundo aporte espiritual y su influencia en la fe universal. También es conocida como patrona de las misiones, un rol que refleja su compromiso por difundir el amor y la devoción a Dios en todo el mundo.

Otros santos y beatos del 1 de octubre

Además de Santa Teresita del Niño Jesús, el santoral del 1 de octubre incluye:

San Bavón de Gante, monje conocido por su vida austera y dedicada a la oración.

Beato Florencio Caerols Martínez, virgen y mártir.

Beato Álvaro Sanjuán Canet, sacerdote y mártir.

San Nicecio de Tréveris, obispo y confesor de la fe.

San Piatón de Seclin, presbítero y mártir.

San Romano el Melodo, conocido por su contribución musical y espiritual.

San Wasnulfo, ejemplo de vida monástica y devoción.

Otros beatos mártires, como Antonio Rewera, Juan Robinson y Luis María Monti, también se recuerdan hoy.

Estos santos representan una diversidad de vocaciones y caminos de santidad, desde mártires hasta obispos, monjes y religiosos, ofreciendo modelos de vida y fe a los creyentes de todas las edades.

Reflexión y devoción para el 1 de octubre

El santoral no solo invita a conocer nombres históricos, sino a reflexionar sobre sus virtudes. Santa Teresita del Niño Jesús, con su mensaje de amor en lo cotidiano, enseña que no hace falta realizar grandes obras para servir a Dios, sino que la verdadera santidad se manifiesta en los actos simples hechos con dedicación y cariño.

Quienes llevan nombres asociados a estos santos, como Teresita, Bavón o Florencio, celebran su onomástico espiritual y pueden inspirarse en las historias de estos modelos de vida.

