Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

Las escuelas de Tucumán tuvieron un gran desempeño con la participación de 126 proyectos científicos, presentados por 3.175 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones
Hace 2 Hs

Con gran entusiasmo y cargados de ilusiones, partió desde Tucumán el primer contingente de estudiantes que representará a la provincia en la Feria Nacional de Ciencias, cuya primera etapa se realiza en la ciudad de Posadas, Misiones.

“Estamos felices porque las escuelas de Tucumán tuvieron un gran desempeño con la participación de 126 proyectos científicos, presentados por 3.175 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. De ese total, 24 proyectos resultaron ganadores y pasaron a la instancia nacional”, explicó la profesora Norma Broggi, coordinadora del Programa Feria de Ciencias de la Provincia, que este año se desarrolló bajo el lema “Experiencias educativas que inspiran”.

Los proyectos seleccionados

La primera delegación está integrada por alumnos y docentes de las siguientes instituciones:

Escuela José Federico Moreno (Monteros), con el proyecto “La geometría de la pelota”.

Escuela N.° 264 (Santa Ana), con “Aventura Blanco y Negro”.

Escuela Ricardo Jaimes Freyre (San Andrés), con “Las manitos en los bolsillos”.

Colegio Nicolás Avellaneda (Aguilares), con “El cronómetro de una generación”.

I.E.S. Lola Mora (San Miguel de Tucumán), con “Geometría con sentido: Poppus y los panales de abeja”.

Broggi destacó que este año los trabajos se caracterizan por un marcado enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que promueve la interdisciplinariedad. “Esta es una valiosa herramienta pedagógica para enseñar, aprender y fortalecer vínculos que acompañan y sostienen las trayectorias educativas de los estudiantes”, señaló.

La Feria Nacional de Ciencias se desarrolla en cinco fases y en distintas jurisdicciones del país:

1 al 3 de octubre, en Posadas (Misiones): eje en matemática.

6 al 8 de octubre, en Misiones: proyectos de arte.

29 al 31 de octubre, en Cafayate (Salta): proyectos de ciencias.

18 al 20 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires: proyectos tecnológicos.

De esta manera, Tucumán comienza su participación en una instancia nacional que reúne a estudiantes de todo el país para mostrar sus investigaciones y propuestas innovadoras.

