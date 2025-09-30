Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

“Estamos felices porque las escuelas de Tucumán tuvieron un gran desempeño con la participación de 126 proyectos científicos, presentados por 3.175 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada. De ese total, 24 proyectos resultaron ganadores y pasaron a la instancia nacional”, explicó la profesora Norma Broggi, coordinadora del Programa Feria de Ciencias de la Provincia, que este año se desarrolló bajo el lema “Experiencias educativas que inspiran”.