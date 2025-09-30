Secciones
Mastantuono provocó el penal que inició la goleada del Real Madrid frente al Kairat

La infracción sobre el argentino abrió la cuenta para el equipo de Xabi Alonso, que luego amplió con un triplete de Mbappé y selló una victoria cómoda para seguir en la cima del grupo.

Hace 14 Min

Un pique oportuno, una gambeta rápida y un choque inevitable con el arquero rival marcaron el inicio de la noche para Franco Mastantuono. A los 23 minutos del primer tiempo, el juvenil argentino forzó la jugada que derivó en el penal con el que Kylian Mbappé abrió el marcador y encaminó la goleada del Real Madrid ante el Kairat Almaty en Kazajistán, por la segunda fecha de la Champions League.

El error en la salida del equipo local le dio a Mastantuono la posibilidad de anticipar a la defensa y quedar frente a Sherkhan Kalmurza. El arquero, también de 18 años, salió a destiempo y terminó derribándolo dentro del área. El árbitro Marco Guida no dudó: sancionó la pena máxima. Mbappé ejecutó con serenidad y firmó el 1-0. Desde allí el Madrid controló el partido, imponiendo su ritmo y generando peligro constante. El propio Mastantuono estuvo cerca de ampliar la ventaja tras una asistencia de Mbappé, pero su remate se desvió en un defensor y salió al córner.

En la segunda parte apareció todo el poder ofensivo del equipo de Xabi Alonso. Un despeje de Courtois se transformó en asistencia y Mbappé definió con una elegante vaselina para marcar el segundo. Poco después, el francés completó su hat trick tras una pared con Arda Güler, mientras que Camavinga y Brahim Díaz decoraron el 5-0 final. En el medio, Mastantuono volvió a tener una chance clara: recibió en profundidad de Mbappé y sacó un derechazo cruzado que Kalmurza logró desviar. Fue su última intervención antes de ser reemplazado por Rodrygo, ya con el resultado sentenciado.

Para el argentino fue otra muestra de confianza del entrenador, que lo colocó desde el inicio por sexta vez en apenas ocho partidos con la camiseta "merengue". Tras debutar en Champions contra Olympique de Marsella y estrenarse como goleador en la victoria sobre Levante, Mastantuono se afianza como una pieza importante dentro de la rotación. El triunfo en Kazajistán permite al Madrid liderar su grupo y recuperar sensaciones positivas tras el golpe sufrido en el clásico. 

Temas Real MadridChampions LeagueFranco Mastantuono
