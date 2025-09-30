Mastantuono provocó el penal que inició la goleada del Real Madrid frente al Kairat

El error en la salida del equipo local le dio a Mastantuono la posibilidad de anticipar a la defensa y quedar frente a Sherkhan Kalmurza. El arquero, también de 18 años, salió a destiempo y terminó derribándolo dentro del área. El árbitro Marco Guida no dudó: sancionó la pena máxima. Mbappé ejecutó con serenidad y firmó el 1-0. Desde allí el Madrid controló el partido, imponiendo su ritmo y generando peligro constante. El propio Mastantuono estuvo cerca de ampliar la ventaja tras una asistencia de Mbappé, pero su remate se desvió en un defensor y salió al córner.