El polémico gesto de Franco Mastantuono frente al "Colchonero": amonestado en la derrota del Real Madrid

El derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid, siempre cargado de tensión, dejó un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Franco Mastantuono, la joya argentina de apenas 18 años. El clásico finalizó con un contundente 5-2 a favor del Atlético, pero la acción que más ruido hizo sobre el final del encuentro fue la del juvenil "merengue".