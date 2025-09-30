Real Madrid goleó 5-0 al Kairat con un hat trick de Mbappé y Mastantuono de titular

El Real Madrid volvió a sonreír en la Champions League. Después del golpe que significó la derrota en el clásico, el equipo de Xabi Alonso se reencontró con la contundencia y venció 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán. El nombre propio fue Kylian Mbappé, autor de un hat trick, pero la noticia estuvo también en la presencia desde el arranque del argentino Franco Mastantuono.
El partido comenzó con un aviso del conjunto local: Satpaev obligó a Courtois a intervenir en apenas 20 segundos. Sin embargo, con el correr de los minutos el Madrid tomó el control. Vinicius dispuso de una clara que se marchó desviada y, a los 25, llegó la acción clave: Mastantuono fue derribado por el arquero Kalmurza dentro del área y el árbitro señaló penal. Mbappé lo transformó en gol con total serenidad para abrir el marcador.
El tanto dio confianza a los "blancos", que dominaron lo que restaba del primer tiempo. Mastantuono estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un pase de Mbappé, pero su definición se fue por fuera.
El show de Mbappé en el complemento
Nada más iniciarse la segunda parte, el francés volvió a golpear. Un largo despeje de Courtois se transformó en asistencia y, con una exquisita vaselina, Mbappé firmó el 2-0. El Kairat intentó reaccionar, pero careció de eficacia.
El VAR fue protagonista en el minuto 67 al anular un penal a favor de los locales. Poco después, Mbappé completó su triplete tras una gran jugada con Arda Güler. Con el rival ya resignado, Rodrygo sirvió un centro para que Camavinga pusiera el 4-0 de cabeza y, en tiempo de descuento, Brahim selló el 5-0 tras asistencia de Gonzalo García.
Un triunfo que refuerza
El Real Madrid se marchó de Kazajistán con los tres puntos y la certeza de haber recuperado sensaciones positivas. Mbappé fue la figura indiscutida, aunque Mastantuono, con apenas 17 años, dejó su huella al provocar el penal que abrió el camino de la goleada.
Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso lidera su grupo y ya piensa en el duelo de alto voltaje frente a la Juventus en el Santiago Bernabéu. El Kairat, en tanto, visitará al Pafos FC en busca de revancha.