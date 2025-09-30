Real Madrid goleó 5-0 al Kairat con un hat trick de Mbappé y Mastantuono de titular

El partido comenzó con un aviso del conjunto local: Satpaev obligó a Courtois a intervenir en apenas 20 segundos. Sin embargo, con el correr de los minutos el Madrid tomó el control. Vinicius dispuso de una clara que se marchó desviada y, a los 25, llegó la acción clave: Mastantuono fue derribado por el arquero Kalmurza dentro del área y el árbitro señaló penal. Mbappé lo transformó en gol con total serenidad para abrir el marcador.