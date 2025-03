Silvio Soldán celebra sus 90 años con nuevos proyectos y reflexiones: "Hay mucho camino por recorrer"

A pesar de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo un escándalo que lo llevó a prisión, Soldán se muestra optimista y agradecido. "Me han pasado cosas excelentes, cosas regulares, cosas malas, cosas intrascendentes, me ha pasado de todo en la vida. Pero yo tengo la costumbre de hacer un balance todos los años y hasta ahora el balance me da altamente positivo", afirmó.