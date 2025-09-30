El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente de tránsito ocurrido en Tafí Viejo es Mario Pasarín, quien tenía una condena por tráfico de drogas, estaba con pedido de detención porque hace tres semanas atrás había sido descubierto trasladando cigarrillos ingresados ilegalmente al país, violando así la libertad condicional que le habían otorgado.