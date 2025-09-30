Secciones
Seguridad

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

Circulaba en un auto perteneciente a Facundo Ale, prófugo desde días atrás, cuando habría participado de un tiroteo.

MARIO PASARÍN. Le dio una entrevista a LA GACETA cuando estuvo preso en el penal. ARCHIVO. MARIO PASARÍN. Le dio una entrevista a LA GACETA cuando estuvo preso en el penal. ARCHIVO.
Hace 12 Min

El hombre que murió en el accidente de tránsito ocurrido en Tafí Viejo es Mario Pasarín, quien tenía una condena por tráfico de drogas, estaba con pedido de detención porque hace tres semanas atrás había sido descubierto trasladando cigarrillos ingresados ilegalmente al país, violando así la libertad condicional que le habían otorgado.

La información fue confirmada por fuentes judiciales, quienes además indicaron que el auto en el que se trasladaba pertenecería a Facundo Ale y fue el que estuvo involucrado en el tiroteo. El joven se encuentra prófugo.

El hijo de Adolfo Ángel “Mono” Ale está vinculada a un tiroteo ocurrido el domingo pasado, en Tafí Viejo, durante un “after”. Allí se habrían efectuado disparos con armas de fuego entre varios jóvenes.

El accidente

El hecho en el que murió Pasarín sucedió esta mañana, alrededor de las 9.30, en la Diagonal Raúl Leccese, a la altura de un supermercado de la zona.

imagen gentileza Tucumán Comunica imagen gentileza Tucumán Comunica

Según las primeras informaciones, un automóvil Volkswagen Passat que circulaba desde Tafí Viejo hacia San Miguel de Tucumán perdió el control e impactó violentamente contra un árbol.

