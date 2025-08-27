Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Después de ocho meses de liderazgo del segmento juvenil, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella de agosto reflejó un cambio de escenario: los mayores de 50 años se ubicaron como el grupo que más respalda a Javier Milei. En contraste, la confianza en la administración libertaria entre los jóvenes de 18 a 29 años sufrió una caída abrupta de 24,4%. Por su parte, el segmento de adultos de entre 30 y 49 años se ubicó en tercer lugar tras una baja más moderada del 8%.
El ICG general (incluye a todos los grupos etarios) alcanzó los 2,12 puntos sobre 5, lo que representa un retroceso del 13,6% respecto de julio de 2025 y del 16,5% respecto del mismo mes del año pasado. "El ICG de agosto se ubica en un valor intermedio en la comparación con las dos presidencias anteriores: es 16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG=2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández (ICG=1,85)", dice el informe publicado por la Di Tella.
El cambio de tendencia entre los jóvenes coincide con el registro del valor más bajo en el ICG durante el período de Milei. Aún así y en comparación con presidencias anteriores, el promedio general sigue siendo relativamente alto. Di Tella recordó que la media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei es ahora de 2,48 puntos, algo por debajo del ICG promedio para el mismo período del gobierno de Mauricio Macri (2,58), y considerablemente por encima del de Alberto Fernández en esos 20 meses (2,17).
El Índice de Confianza en el Gobierno se calcula sobre la base de encuestas representativas realizadas en todo el país. Utiliza una escala de 0 a 5 puntos y evalúa percepciones sobre distintos aspectos de la gestión nacional. Se publica desde noviembre de 2001 y permite observar la evolución del respaldo político a lo largo del tiempo.
El ICG por educación y regiones
En términos geográficos, el interior del país volvió a ser la zona donde Milei obtiene mejores niveles de apoyo, con 2,39 puntos (-7,4%). En cambio, la confianza se desplomó en el Gran Buenos Aires (1,68 puntos, -23,3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (1,76 puntos, -28,2%).
Como fue constante en la gestión libertaria, quienes cuentan con educación terciaria o universitaria expresaron mayores niveles de confianza (2,31 puntos, -7,6%) frente a los que tienen secundaria (1,96 puntos, -20%) o primaria (1,50 puntos, -30,2%).
Evolución mensual del ICG - Jóvenes (18 a 29 años)
La confianza de los argentinos menores de 30 años en el Gobierno de Milei tuvo algunas fluctuaciones mes a mes. Estos son los cambios que hubo desde el inicio del mandato:
-Enero 2024: 2,85 puntos.
-Febrero 2024: 2,52 puntos.
-Marzo 2024: 2,54 puntos.
-Abril 2024: 2,71 puntos.
-Mayo 2024: 2,68 puntos.
-Junio 2024: 2,46 puntos (mayores de 50 años pasan al frente).
-Julio 2024: 2,81 puntos (aumento del 9%, los jóvenes vuelven a ser el grupo con mayor apoyo).
-Agosto 2024: 2,86 puntos (aumento del 2%, siguen siendo quienes más creen en el Presidente).
-Septiembre 2024: 2,84 puntos (caída del 1%).
-Octubre 2024: 2,38 puntos (los adultos mayores de 50 pasan a ser la base número uno de Milei).
-Noviembre 2024: 2,66 puntos (los adultos mayores de 50 siguen siendo los más fieles).
-Diciembre 2024: 2,86 puntos (los jóvenes vuelven a tomar la delantera en cuanto a la aprobación presidencial).
-Enero 2025: 2,91 puntos.
-Febrero 2025: 2,78 puntos.
-Marzo 2025: 2,56 puntos.
-Abril 2025: 2,55 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por quinto mes consecutivo).
-Mayo 2025: 3,04 puntos.
-Junio 2025: 2,76 puntos.
-Julio 2025: 2,79 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por octavo mes consecutivo).
-Agosto: 2,11 puntos (los mayores de 50 años desplazan a los jóvenes como bastión principal de Milei).