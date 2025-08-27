Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

El ICG general (incluye a todos los grupos etarios) alcanzó los 2,12 puntos sobre 5, lo que representa un retroceso del 13,6% respecto de julio de 2025 y del 16,5% respecto del mismo mes del año pasado. "El ICG de agosto se ubica en un valor intermedio en la comparación con las dos presidencias anteriores: es 16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG=2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández (ICG=1,85)", dice el informe publicado por la Di Tella.