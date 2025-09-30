Secciones
Cinco alimentos rodeados por mitos que se derribaron: ahora se consideran saludables

La ciencia explica que algunas comidas que se consideraban perjudiciales habían sido infundadamente catalogadas.

Hace 1 Hs

Las investigaciones y el avance de la ciencia permite cambiar algunas concepciones sobre el mundo que conocemos. Este funcionamiento implica necesariamente que hay supuestos que damos por definitivos e inmutables pero que en algún momento cambiarán. Esta variación aplica a todo campo del saber y en la alimentación se ve de una manera particular.

Lo que hoy se considera poco saludable, puede que en otro momento sea visto por beneficios particulares hasta ahora poco estudiados. Del mismo modo sucede con alimentos que estaban rodeados por mitos o ideas erróneas y que en el último tiempo fueron reevaluados.

Sucede con alimentos ampliamente conocidos y utilizados en la cocina de cada día como el huevo. Hace algunos años se consideraba que era malo para la salud cardíaca por su alto contenido de colesterol. Pero estudios posteriores demostraron que el colesterol del huevo no influye de manera significativa en los valores del colesterol en sangre.

Alimentos que no eran saludables y ahora sí

Productos con soja

Los últimos estudios derribaron los mitos sobre el riesgo del cáncer de mama relacionado al consumo de productos con soja, al igual que  las ideas de feminización de los hombres. Por el contrario, la soja es una fuente de nutrientes rica en proteínas. Se relaciona a un menor riesgo cardiovascular.

Pescado en lata

Se consideraba que el pescado enlatado estaba lleno de químicos y que perdía sus nutrientes. Pero se demostró que es una buena fuente de omega-3 y que sus propiedades ayudan a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Café

Hace años se consideraba que el café era perjudicial para la salud en todas sus formas y cantidades. Aunque no se recomienda una ingesta excesiva, sus antioxidantes aportan beneficios para la salud, en particular para el corazón. Además, disminuye los riesgos de mortalidad.

Verduras congeladas

El mito en torno a las verduras freezadas decía que perdían sus propiedades nutricionales y, por ende, eran menos saludables que en su forma natural. Pero se probó que congeladas pueden ser tan nutritivas como a temperatura ambiente.

Pochoclos

El snack a base de maíz se consideraba un alimento que engordaba y que era malo para la digestión. Pero se consideran un alimento saludable si se preparan sin grasas no saludables ni azúcar. Son ricos en fibras y bajas en calorías.

