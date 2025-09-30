La creadora de Harry Potter y Emma Watson en medio de una gran pelea sin vuelta atrás

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga Harry Potter, atacó con dureza contra la actriz Emma Watson, la intérprete del personaje Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas. El conflicto reciente escaló luego de que la novelista calificara públicamente a la artista como “una ignorante”. La disputa se origina en el desacuerdo de Watson con la postura que Rowling sostiene respecto a la población transgénero, un tema que generó multitud de críticas contra la autora.