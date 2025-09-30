La creadora de Harry Potter y Emma Watson en medio de una gran pelea sin vuelta atrás

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga Harry Potter, atacó con dureza contra la actriz Emma Watson, la intérprete del personaje Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas. El conflicto reciente escaló luego de que la novelista calificara públicamente a la artista como “una ignorante”. La disputa se origina en el desacuerdo de Watson con la postura que Rowling sostiene respecto a la población transgénero, un tema que generó multitud de críticas contra la autora.
La crítica directa se difundió el lunes 29 de septiembre, mediante una extensa publicación de Rowling en la red social X. La escritora señaló que la actriz echó “más leña al fuego públicamente” con sus comentarios, aunque creyera demostrar "profunda compasión y amabilidad". Para Rowling, los actores principales de la saga de Harry Potter sienten que su antigua relación profesional les otorga el derecho de opinar y criticar sus puntos de vista.
El golpe de la creadora de Harry Potter hacia la actriz
La autora de la obra literaria sostuvo que Emma Watson posee muy poca experiencia sobre la vida real. Por ello, ella "ignora lo ignorante que es", afirmó la escritora en su extenso escrito divulgado en internet.
Rowling atribuyó la supuesta "ignorancia" de la artista a su trayectoria vital. La novelista señaló que Watson "nunca experimentó la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama". Esta falta de experiencia dificulta su entendimiento de ciertos temas sociales, sugirió la figura literaria.
"Portavoces de Facto del Mundo Mágico" según la escritora
La actriz de cine, de 35 años, al abordar el tema en un podcast reciente, manifestó que su principal molestia reside en la incapacidad de diálogo. Dijo que lo que más le afectó fue "que nunca se pudo mantener una conversación" sobre las diferencias de opinión con la escritora.
La escritora cree que tanto Watson como Daniel Radcliffe utilizan su antiguo vínculo profesional para criticarla abiertamente. La autora lamentó que, años después de terminar su participación en la producción, los actores "siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé". La novelista también explicó que le cuesta desprenderse "del recuerdo de niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza" en el estudio de filmación.