Secciones
CulturaLibros

J.K. Rowling vs Emma Watson: la autora de Harry Potter arremetió contra la actriz y la llamó “ignorante”

"Nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

J.K. Rowling vs Emma Watson: la autora de Harry Potter arremetió contra la actriz y la llamó “ignorante”
Hace 1 Hs

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, volvió a encender la polémica con declaraciones contra la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas. Rowling calificó a la artista de “ignorante” y aseguró que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

¿Qué dijo J.K. Rowling sobre Emma Watson?

En una extensa publicación en la red social X (antes Twitter), Rowling cuestionó las declaraciones recientes de Watson sobre la importancia de mantener el afecto incluso con quienes tienen puntos de vista distintos.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, escribió Rowling, para luego sentenciar: “Tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

Además, la autora insistió en que la supuesta “ignorancia” de la actriz proviene de que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

La postura de Emma Watson

En diálogo con el podcast de Jay Shetty, Watson, de 35 años, reflexionó sobre el desacuerdo con Rowling respecto a las personas transgénero:

“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, sostuvo.

La actriz agregó que lo que más la incomodó de la situación fue que “nunca se pudo mantener una conversación” con Rowling sobre el tema.

Un enfrentamiento que no cesa

Las tensiones entre Rowling y parte del elenco de Harry Potter no son nuevas. Tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe han expresado en los últimos años su desacuerdo con la postura de la autora respecto a la comunidad trans.

Para Rowling, estos actores “creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho –o incluso una obligación– particular de criticar” sus opiniones. La escritora también recordó que conoció a los protagonistas cuando eran niños y que durante años les tuvo una actitud de protección.

Rowling, en el centro de la controversia

Desde 2020, Rowling ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia, lo que provocó enfrentamientos públicos con figuras de la propia franquicia de Harry Potter. Sus comentarios dividen opiniones en redes sociales y siguen generando repercusión mundial.

Temas J.K. RowlingEmma Watson
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
1

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
2

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra
6

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

¡Gracias, San Miguel de Tucumán!: Luck Ra y La Konga animaron a miles de personas en el Hipódromo, en la víspera del Día de la Ciudad

"¡Gracias, San Miguel de Tucumán!": Luck Ra y La Konga animaron a miles de personas en el Hipódromo, en la víspera del Día de la Ciudad

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios