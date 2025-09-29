J.K. Rowling vs Emma Watson: la autora de Harry Potter arremetió contra la actriz y la llamó “ignorante”

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, volvió a encender la polémica con declaraciones contra la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas. Rowling calificó a la artista de “ignorante” y aseguró que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.
¿Qué dijo J.K. Rowling sobre Emma Watson?
En una extensa publicación en la red social X (antes Twitter), Rowling cuestionó las declaraciones recientes de Watson sobre la importancia de mantener el afecto incluso con quienes tienen puntos de vista distintos.
“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, escribió Rowling, para luego sentenciar: “Tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.
Además, la autora insistió en que la supuesta “ignorancia” de la actriz proviene de que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.
La postura de Emma Watson
En diálogo con el podcast de Jay Shetty, Watson, de 35 años, reflexionó sobre el desacuerdo con Rowling respecto a las personas transgénero:
“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, sostuvo.
La actriz agregó que lo que más la incomodó de la situación fue que “nunca se pudo mantener una conversación” con Rowling sobre el tema.
Un enfrentamiento que no cesa
Las tensiones entre Rowling y parte del elenco de Harry Potter no son nuevas. Tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe han expresado en los últimos años su desacuerdo con la postura de la autora respecto a la comunidad trans.
Para Rowling, estos actores “creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho –o incluso una obligación– particular de criticar” sus opiniones. La escritora también recordó que conoció a los protagonistas cuando eran niños y que durante años les tuvo una actitud de protección.
Rowling, en el centro de la controversia
Desde 2020, Rowling ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia, lo que provocó enfrentamientos públicos con figuras de la propia franquicia de Harry Potter. Sus comentarios dividen opiniones en redes sociales y siguen generando repercusión mundial.