J.K. Rowling vs Emma Watson: la autora de Harry Potter arremetió contra la actriz y la llamó “ignorante”

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, volvió a encender la polémica con declaraciones contra la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en las adaptaciones cinematográficas. Rowling calificó a la artista de “ignorante” y aseguró que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.