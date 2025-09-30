“El sistema que estrangula a los emprendedores debe terminar”, reclaman desde Unidos por Tucumán

"El ochenta por ciento de la economía argentina está relacionada a las pymes. Son las mayores generadoras de empleos que tenemos en el país. Y no son mega empresas, son emprendimientos de cuatro o cinco empleados. Lo que están sufriendo en Tucumán es una presión fiscal altísima, sobre todo con Ingresos Brutos, que es un impuesto absolutamente distorsivo. En las últimas dos décadas, la presión fiscal de Tucumán aumentó casi al doble, estamos entre las provincias con más presión del país. Y eso hace que nuestros comerciantes y empresas no puedan competir comparativamente con las de otras provincias. Vamos a hacer escuchar sus voces en la Nación y en Tucumán", explicó el primer candidato de la lista, Sánchez.