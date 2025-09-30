Irá a juicio al falso médico taiwanés acusado de abusar de pacientes en sesiones de acupuntura

El fiscal de la causa, Pablo Recchini, sostuvo que el imputado, de 62 años, “aprovechó su lugar de supuesto profesional y autoridad espiritual” para someter a una de las denunciantes a una serie de abusos. Chen atendía en un domicilio del barrio de Flores, donde también funcionaba un templo taoísta, y fue denunciado entre 2022 y 2023 por una joven que aseguró haber sido víctima de “tocamientos indebidos” bajo la excusa de que formaban parte del tratamiento.