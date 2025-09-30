Irá a juicio al falso médico taiwanés acusado de abusar de pacientes en sesiones de acupuntura

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 pidió la elevación a juicio oral contra Yung Hsin Chen, un hombre de nacionalidad taiwanesa acusado de ejercer ilegalmente la medicina y abusar sexualmente de sus pacientes durante supuestas sesiones de acupuntura en la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal de la causa, Pablo Recchini, sostuvo que el imputado, de 62 años, “aprovechó su lugar de supuesto profesional y autoridad espiritual” para someter a una de las denunciantes a una serie de abusos. Chen atendía en un domicilio del barrio de Flores, donde también funcionaba un templo taoísta, y fue denunciado entre 2022 y 2023 por una joven que aseguró haber sido víctima de “tocamientos indebidos” bajo la excusa de que formaban parte del tratamiento.
El pedido de juicio incluye las imputaciones de abuso sexual agravado por acceso carnal, abuso sexual reiterado y ejercicio ilegal de la medicina.
La investigación contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por la fiscal federal Mariela Labozzetta, y se inició tras las denuncias de dos mujeres que relataron hechos similares.
Una de las víctimas detalló que los abusos ocurrieron entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Según la denuncia, durante las sesiones Chen realizaba tocamientos indebidos, succión de los pechos y besos sin consentimiento, haciéndole creer que esas prácticas formaban parte del tratamiento. Otro episodio se habría producido en el Parque Rivadavia, donde el acusado intentó besarla y la tomó del brazo por la fuerza.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que los hechos evidencian “una concatenación de conductas abusivas”, sostenidas en el vínculo de confianza que las pacientes depositaban en Chen, a quien veían como guía espiritual y especialista en acupuntura, pese a que no contaba con título habilitante.
Pruebas y antecedentes
En el domicilio de la calle Páez, donde se realizaban las sesiones, los investigadores secuestraron medicamentos con prospectos en chino y tarjetas personales en las que Chen se presentaba como especialista en digitopuntura.
La instrucción judicial reunió testimonios, informes psicológicos y mensajes intercambiados entre la víctima y el imputado. Para el fiscal Recchini, “los tratamientos descritos por Chen nada tenían que ver con la práctica de la acupuntura”, y la credibilidad del relato de la denunciante quedó sostenida por evidencia corroborante y la falta de respaldo a la versión del acusado, quien negó los hechos e intentó desacreditarla.
Además, otra mujer declaró que sufrió abusos similares entre 2007 y 2008 en sesiones de acupuntura con Chen. No obstante, ese proceso quedó sobreseído por cuestiones procesales.
Procesamiento y situación judicial
En mayo de 2025, la jueza Karina Zucconi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, procesó al acusado sin prisión preventiva, le prohibió salir del país y dispuso un embargo sobre sus bienes por $ 5.300.000.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento el 15 de septiembre, pese a que la defensa alegó que no había podido presentar pruebas de descargo.
De ser hallado culpable de los delitos imputados, Chen podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.