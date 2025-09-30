Secciones
Dos horas de viaje en dos minutos: inauguraron el puente más alto del mundo en China

Este cruce logró resumir el tedioso trayecto de dos horas que toma cruzar el gran cañón chino, en trayecto fugaz de solo dos minutos.

Hace 1 Hs

La geografía del sur de China está cambiando, y la velocidad de los traslados dio un salto abismal gracias a una proeza de la ingeniería. Acaba de inaugurarse el Huajiang Grand Canyon Bridge, una estructura que no solo ostenta el título de ser el puente más alto del mundo, sino que logró reducir drásticamente el tiempo de cruce de dos horas a tan solo dos minutos.

Esta megaobra se alza sobre el río Beipan, en la provincia de Guizhou. Su magnitud es impresionante: el puente tiene aproximadamente unos 625 metros de altura, una cifra que establece una nueva marca global.

El nuevo récord de altura y longitud

El Huajiang Grand Canyon Bridge abrió oficialmente al tráfico el domingo 28 de septiembre, tras un periodo de construcción que se extendió por casi cuatro años (tres años y ocho meses, para ser precisos). La principal ventaja para los conductores es la transformación radical de la vida diaria: el cruce del cañón ya no es una travesía tediosa, sino un trayecto fugaz.

Además de ser el más alto del mundo, este coloso de la ingeniería también batió otro récord: con 1402 metros de longitud, es el puente más largo del mundo ubicado en una región montañosa. Las autoridades esperan que, sumado a la comodidad de la velocidad, el puente impulse el turismo y el crecimiento económico en la región de Guizhou.

Atracciones vertiginosas y extremas para turistas

El diseño del puente no está pensado únicamente para el tráfico vehicular. Se concibió como un verdadero destino turístico para los amantes de las alturas y las vistas panorámicas.

De hecho, en uno de sus puntos más altos, los visitantes pueden subir en un ascensor de alta velocidad hasta una cafetería que se encuentra a unos 792 metros sobre el río. Esto ofrece un mirador inigualable para apreciar la inmensidad del cañón.

Para aquellos que buscan emociones más fuertes, el puente Huajiang también tiene opciones diseñadas para la adrenalina. Los apasionados de la aventura extrema tienen la oportunidad de probar el salto en bungee o caminar sobre una pasarela de cristal que se extiende a 579 metros de altura, brindando una experiencia que solo es apta para los más osados.

Desplazando a un campeón local

Al inaugurarse, el Huajiang Grand Canyon Bridge despojó del récord de altura a otra impresionante estructura china: el Puente Beipanjiang, que casualmente se encuentra en la misma provincia de Guizhou y cruza el mismo río.

Para poner su magnitud en contexto, desde la revista People señalaron que, el puente más alto de Estados Unidos es el Royal Gorge Bridge, ubicado en Colorado, el cual se eleva 291,38 metros sobre el río Arkansas. Esta estructura estadounidense ostentó el récord mundial de altura hasta el año 2001.


