Emprendedor español revela los pros y contras de trabajar en China: disciplina, retos y oportunidades

Migrar a otro país nunca es sencillo, y menos aún si se trata de cambiar de continente. La cultura, el idioma y la forma de entender la vida y el trabajo en China son muy diferentes a las de España, algo que supone un desafío para cualquier emprendedor. Sin embargo, quienes logran adaptarse coinciden en un punto clave: las oportunidades de crecimiento en China superan ampliamente a las que se encuentran en España.
Este es el caso de Adrián Díaz, un emprendedor español que decidió instalarse en el país asiático para abrirse camino en los negocios. En una entrevista al canal ConPdePodcast —que cuenta con más de 471.000 seguidores en YouTube— compartió su experiencia sobre los retos y beneficios de vivir y trabajar en China.
La disciplina laboral en China: el motor del crecimiento
Uno de los aspectos que más sorprendió a Díaz fue la disciplina laboral en las empresas chinas. Explica que los trabajadores muestran un gran compromiso y no dudan en dedicar largas jornadas con tal de cumplir sus objetivos.
“En China la cultura del esfuerzo está muy marcada. La gente se lo toma en serio: si tienen que trabajar diez horas, las trabajan. La disciplina es muy fuerte”, señaló.
Este nivel de exigencia puede resultar difícil de asimilar para los occidentales acostumbrados a jornadas más reducidas o a un mayor equilibrio entre vida personal y profesional. Aun así, la intensidad laboral también se traduce en proyectos que avanzan rápido, compañías que crecen a gran velocidad y un entorno con fuerte apuesta por la innovación.
Emprender en China: más oportunidades que en España
Otro de los puntos destacados por Díaz es la gran cantidad de oportunidades que ofrece el mercado chino.
“Si tienes un buen proyecto y sabes moverte, aquí hay mercado y hay inversión. Es un país enorme, con una clase media cada vez más amplia y con ganas de consumir”, explicó.
Según su visión, España transmite una sensación de estancamiento:
“Cuando vuelvo y salgo a la calle me deprimo. Estoy quince días y me quiero volver. Mis amigos hablan de las mismas cosas que hace veinte años. Aquí, en cambio, todo cambia muy rápido y siempre hay algo nuevo”, aseguró.
Esta dinámica convierte a China en un país atractivo para los emprendedores que buscan crecer y escalar sus negocios con mayor rapidez que en Europa.
Lo que no te cuentan de trabajar en China
Pese a las ventajas, Díaz advierte que no todo es positivo. La disciplina extrema puede convertirse en una presión constante donde el descanso y la conciliación quedan relegados.
“Si no eres capaz de adaptarte, puedes quemarte rápido. No es un entorno para todo el mundo”, advirtió.
A esto se suma la barrera cultural y lingüística, que dificulta la integración de los extranjeros. Aunque las grandes ciudades están más abiertas, la forma de relacionarse, negociar o incluso entender el éxito sigue siendo muy distinta a la europea.
En cuanto a la vivienda en China, tema sensible también en España, Díaz reconoce la incertidumbre que genera la burbuja inmobiliaria:
“No sé si va a estallar mañana, pero lo cierto es que la economía sigue creciendo alrededor de un 4%”, explicó, destacando que el tamaño del mercado chino le permite resistir tensiones que en Europa se perciben como más graves.