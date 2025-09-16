Emprendedor español revela los pros y contras de trabajar en China: disciplina, retos y oportunidades

Migrar a otro país nunca es sencillo, y menos aún si se trata de cambiar de continente. La cultura, el idioma y la forma de entender la vida y el trabajo en China son muy diferentes a las de España, algo que supone un desafío para cualquier emprendedor. Sin embargo, quienes logran adaptarse coinciden en un punto clave: las oportunidades de crecimiento en China superan ampliamente a las que se encuentran en España.