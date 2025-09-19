Secciones
Mundo

Accidente futurista: dos autos voladores chocaron en China y uno de ellos se prendió fuego

Los autos que se preparaban para una muestra de tecnología colisionaron en el aire.

Dos autos voladores colisionaron en el aire. Dos autos voladores colisionaron en el aire.
Hace 1 Hs

En la era de los avances tecnológicos, los accidentes automovilísticos ya no son lo mismo y ni siquiera ocurren en el plano terrestre. Este antecdente quedó marcado cuando dos vehículos voladores chocaron en el aire en un espectáculo aéreo en China y uno de ellos se prendió fuego.

México busca elevar el arancel a los autos fabricados en Asia hasta 50%

México busca elevar el arancel a los autos fabricados en Asia hasta 50%

Los ensayos para el Show Aeronáutico de Changchun terminó en tragedia cuando los dos autos voladores Xpeng AeroHT chocaron en el aire y uno de ellos se incendió durante el aterrizaje. El accidente quedó registrado en las cámaras, las cuales circularon por la red social china Weibo.

Dos autos voladores chocaron en China

Un vehículo "sufrió daños en el fuselaje y se incendió al aterrizar", dijo Xpeng AeroHT en una declaración al medio CNN, en el marco de los ensayos para la muestra de tecnología que comenzará a finales de esta semana en el noreste de China.

Por fortuna, no se lamentaron víctimas. "Todo el personal en el lugar está a salvo y las autoridades locales han completado las medidas de emergencia en el lugar de manera ordenada", señalaron desde la compañía.

Líderes en las calles aéreas

Los autos voladores eléctricos despegan y aterrizan verticalmente, y la compañía espera venderlos por unos 300.000 dólares (220.000 libras) cada uno.En enero, Xpeng afirmó tener alrededor de 3.000 pedidos del vehículo.

Sin embargo, esta forma de transporte aún enfrenta importantes obstáculos en términos de infraestructura, regulación y aceptación pública, aunque algunos analistas advierten que China quiere liderar el mundo en la "economía de baja altitud".

El país asiático está intentando replicar el éxito que tuvo con los vehículos eléctricos, donde se consolidó como uno de los mayores fabricantes de este tipo de transporte en el mundo, impulsando la adopción temprana de una tecnología que eventualmente se utilizará ampliamente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Desde cuántos millones se consigue un auto 0km en Argentina? Top 10 de los más baratos

¿Desde cuántos millones se consigue un auto 0km en Argentina? Top 10 de los más baratos

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
6

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios