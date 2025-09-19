Accidente futurista: dos autos voladores chocaron en China y uno de ellos se prendió fuego

En la era de los avances tecnológicos, los accidentes automovilísticos ya no son lo mismo y ni siquiera ocurren en el plano terrestre. Este antecdente quedó marcado cuando dos vehículos voladores chocaron en el aire en un espectáculo aéreo en China y uno de ellos se prendió fuego.
Los ensayos para el Show Aeronáutico de Changchun terminó en tragedia cuando los dos autos voladores Xpeng AeroHT chocaron en el aire y uno de ellos se incendió durante el aterrizaje. El accidente quedó registrado en las cámaras, las cuales circularon por la red social china Weibo.
Dos autos voladores chocaron en China
Un vehículo "sufrió daños en el fuselaje y se incendió al aterrizar", dijo Xpeng AeroHT en una declaración al medio CNN, en el marco de los ensayos para la muestra de tecnología que comenzará a finales de esta semana en el noreste de China.
Por fortuna, no se lamentaron víctimas. "Todo el personal en el lugar está a salvo y las autoridades locales han completado las medidas de emergencia en el lugar de manera ordenada", señalaron desde la compañía.
Líderes en las calles aéreas
Los autos voladores eléctricos despegan y aterrizan verticalmente, y la compañía espera venderlos por unos 300.000 dólares (220.000 libras) cada uno.En enero, Xpeng afirmó tener alrededor de 3.000 pedidos del vehículo.
Sin embargo, esta forma de transporte aún enfrenta importantes obstáculos en términos de infraestructura, regulación y aceptación pública, aunque algunos analistas advierten que China quiere liderar el mundo en la "economía de baja altitud".
El país asiático está intentando replicar el éxito que tuvo con los vehículos eléctricos, donde se consolidó como uno de los mayores fabricantes de este tipo de transporte en el mundo, impulsando la adopción temprana de una tecnología que eventualmente se utilizará ampliamente.