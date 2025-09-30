Tragedia en Tafí Viejo: un automóvil se estrelló contra un árbol y murió una persona

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este martes en Tafí Viejo. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 en la Diagonal Raúl Leccese, a la altura de un supermercado de la zona.
Según las primeras informaciones, un automóvil Volkswagen Passat que circulaba desde Tafí Viejo hacia San Miguel de Tucumán perdió el control e impactó violentamente contra un árbol.
Como consecuencia del choque, una persona falleció en el lugar y otras resultaron con heridas de distinta consideración.
Personal policial, de emergencias médicas y de tránsito trabajó de inmediato en el sitio para asistir a las víctimas y ordenar la circulación vehicular, que se mantuvo restringida mientras los peritos realizaban las tareas de rigor.
Las autoridades investigan las causas del accidente. Hasta el momento no se informó sobre la identidad de la víctima.