Carmen Maura revela en El Hormiguero su truco para mentir y fingir como nadie

Carmen Maura fue la gran invitada de la noche en El Hormiguero. La actriz acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, “Vieja Loca”, que se estrena en cines el próximo 10 de octubre, y también habló de otro proyecto que la tiene muy ilusionada: Calle Málaga, filme en el que a sus 80 años se atrevió a rodar su primer desnudo en pantalla.
La intérprete, icono del cine español, confesó que hoy se siente con la libertad de hacer lo que quiera:
“A lo mejor hace cinco años habría dicho que no, pero es que ahora me da todo igual. Puedes hacer lo que te dé la gana y puedes decir lo que te dé la gana”.
En este nuevo trabajo comparte escenas con Antonio Resines, con quien mantiene divertidos momentos íntimos en la ficción:
“Me lo he pasado siempre genial porque nos hemos hecho reír muchísimo”.
Pero además de presentar sus proyectos, Maura sorprendió al público al revelar su secreto para mentir. Ante la pregunta de Motos, respondió con humor y sinceridad:
“Soy capaz de fingir cualquier cosa”.
La actriz explicó su método:
“Para hacer personajes primero estudio muchísimo en casa, leo varias veces el papel. Luego te tienes que meter dentro, y te sale. Pero tienes que creerlo”.
Pablo Motos intervino para reflexionar sobre las mentiras:
“Para mentir no puedes dar muchos datos, la gente que da muchos es porque está mintiendo. A mí lo que me parece más difícil es poner cara de verdad”.
Carmen Maura concluyó con una confesión:
“En la vida normal no soy muy mentirosa, creo que estoy harta ya de hacer papeles... y si lo hago, lo hago sin querer”.
La visita de la actriz dejó momentos divertidos, reflexivos y una gran expectación por el estreno de su próxima película.