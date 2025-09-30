Carmen Maura revela en El Hormiguero su truco para mentir y fingir como nadie

Carmen Maura fue la gran invitada de la noche en El Hormiguero. La actriz acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, “Vieja Loca”, que se estrena en cines el próximo 10 de octubre, y también habló de otro proyecto que la tiene muy ilusionada: Calle Málaga, filme en el que a sus 80 años se atrevió a rodar su primer desnudo en pantalla.