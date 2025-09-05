Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

Broncano, frente a la prueba definitiva

Mientras tanto, La revuelta afronta el reto de consolidar la irreverencia que la definió en su primera temporada. El programa de Broncano logró devolver a La 1 cifras competitivas en el late night, pero cerró curso con cierto desgaste. Ahora, TVE confía en que su segunda temporada recupere el empuje inicial y pueda volver a mirar de tú a tú al líder de Antena 3.