Pablo Motos contraataca a Broncano: la jugada de El hormiguero para liderar el regreso del access prime time

El esperado duelo entre El hormiguero (Antena 3) y La revuelta (TVE) arranca este lunes 8 de septiembre con un cartel de impacto. Pablo Motos ha elegido a Mar Flores como invitada estrella para inaugurar la semana, en una clara maniobra para eclipsar el regreso de David Broncano a la televisión pública.
La modelo y empresaria visitará el plató de Antena 3 para presentar sus memorias, Mar en calma, que llegarán a las librerías el miércoles 10. Su presencia no es casual: más allá de su peso mediático como icono de los noventa, Mar no suele prodigarse en televisión, lo que asegura un gran interés en torno a su testimonio personal.
Una semana estratégica para blindar el liderazgo
La estrategia de Motos es clara: no dejar margen a su competidor. A lo largo de la semana, El hormiguero desplegará invitados de primer nivel para reforzar su hegemonía en el access prime time.
- Martes 9: Nacho Cano volverá al programa con su perfil siempre polémico, capaz de generar titulares tanto en lo artístico como en lo político.
- Miércoles 10: el protagonismo será para La Voz, con la visita de Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra, en una acción de sinergia televisiva que impulsa el talent musical y, a la vez, fortalece la posición de El hormiguero.
- Jueves 11: el broche deportivo llegará de la mano de Pedri y Ferran Torres, referentes del FC Barcelona y de la Selección española, que hablarán del inicio de temporada y del horizonte del Mundial 2026.
Broncano, frente a la prueba definitiva
Mientras tanto, La revuelta afronta el reto de consolidar la irreverencia que la definió en su primera temporada. El programa de Broncano logró devolver a La 1 cifras competitivas en el late night, pero cerró curso con cierto desgaste. Ahora, TVE confía en que su segunda temporada recupere el empuje inicial y pueda volver a mirar de tú a tú al líder de Antena 3.
Pablo Motos se juega más que una semana de audiencia: tras más de una década liderando el access, quiere demostrar que El hormiguero sigue siendo el gran bastión del entretenimiento familiar en abierto. Broncano, por su parte, buscará confirmar que hay espacio para otro tipo de televisión y que su propuesta sigue viva tras el parón estival.
El tablero está servido: Mar Flores, Nacho Cano, La Voz y el fútbol frente al fenómeno Broncano. La decisión final quedará, como siempre, en manos de los espectadores, que dictarán quién arranca con ventaja en esta nueva guerra por el access prime time.