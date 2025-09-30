Secciones
DeportesTenis

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái por problemas físicos tras ganar en Tokio

El español, actual número 1 del ranking ATP, anunció que no competirá en Shanghái la próxima semana debido a molestias físicas. La decisión llega tras conquistar en Tokio su octavo título de la temporada.

Carlos Alcaraz gana su octavo titulo en lo que va del año. Carlos Alcaraz gana su octavo titulo en lo que va del año.
Hace 1 Hs

El tenista español Carlos Alcaraz anunció, poco después de ganar en Tokio su octavo título de la temporada, que renuncia al Masters 1000 de Shanghái la próxima semana "por problemas físicos". 

"Siento tener que anunciar que no podré jugar el Masters de Shanghái este año", escribió el español de 22 años, numero 1 de la clasificación ATP, en su cuenta de Instagram.

Publicación de instagram. Publicación de instagram. @carlitosalcarazz

"Desafortunadamente, estoy sufriendo unos problemas físicos y tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperar", añadió Alcaraz.

"Espero ver a mis fans chinos el próximo año", deseó el tenista, que en su debut en el torneo ATP de Tokio, frente al argentino Sebastián Báez la semana pasada, sufrió un problema en el tobillo izquierdo, que le obligó a jugar el resto de la competición en la capital japonesa con un vendaje. 

No obstante, ese problema no fue impedimento para que Alcaraz se impusiera por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz y levantar el octavo título de la temporada. 

Temas JapónCarlos Alcaraz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Carlos Alcaraz conquistó Tokio y firmó su octavo título del año

Carlos Alcaraz rompió su propio récord y buscará otro título en Tokio frente a Taylor Fritz

Carlos Alcaraz rompió su propio récord y buscará otro título en Tokio frente a Taylor Fritz

Final del ATP 500 de Tokio: cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz

Final del ATP 500 de Tokio: cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El ex Atlético Junior Benítez enfrenta un nuevo juicio: la querella reclama que sea por femicidio

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios