Calles bajo agua: “Siempre que llueve se inunda así”, la postal repetida en San Miguel de Tucumán

“Siempre que llueve se inunda así. Son tres gotas y ya estamos con el agua a la rodilla”, relató Walter, un verdulero de la zona que intentaba salvar la mercadería de su local. A su alrededor, flotaban botellas y residuos arrastrados por la corriente. “La municipalidad limpia las plazas, levanta la basura, pero abajo, en las cloacas, parece que todo está tapado. Esto ya es estructural”, agregó resignado.